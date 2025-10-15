Turizmciler Yerli Turiste Erken Rezervasyon Çağrısı: Kasımda Başlıyor, İndirimler %30-40

Turizmciler Yerli Turiste Erken Rezervasyon Çağrısı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Bu yıl iç pazarda beklenenin üzerinde misafir ağırlayan turizmciler, gelecek sezon için yerli turiste erken rezervasyon imkanlarından faydalanma çağrısında bulundu.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine sektörde iç pazarın her zaman önemsendiğini ve can suyu olduğunu söyledi.

Saatçioğlu, Türkiye'de tatil kültürünün yerleştiğini, insanların farklı mekanları gezme ve lezzetleri deneme isteğinin arttığını belirtti ve her yıl iç pazardaki hareketliliğin yükseldiğini vurguladı. Yabancı turistleri ağırlamaya devam ederken gelecek sezon için de rezervasyon çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Erken rezervasyon yapan yerli tatilcinin daima kazançlı çıktığını ifade eden Saatçioğlu, iç pazarda erken rezervasyon kampanyalarının kasımdan itibaren başlayacağını söyledi. Satışların kademeli olarak %40, %35, %30 şeklinde gerileyeceğini, yurt dışına ise maksimum %15-25 civarında indirim uygulandığını belirtti.

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, bu yıl erken rezervasyon çalışmalarına 20 Ekimden itibaren yoğunlaşacaklarını ve misafirlere güzel sürprizler hazırlayacaklarını söyledi.

Vardar, tatilin sosyal ve psikolojik açıdan önemine dikkat çekerek her bütçeye uygun tatil seçenekleri, taksit ve ödeme kolaylıkları sunduklarını, vatandaşları bu imkanlardan yararlanmaya çağırdıklarını belirtti. Erken rezervasyonun hem fiyat hem de yer avantajı sağladığını vurguladı.

Vardar, şirket olarak kişi sayısında %30, ciroda %70 büyüme sağladıklarını; gelecek yıl için ise kişide %20, ciroda %35-40 büyüme öngördüklerini aktardı.

IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar

IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar, dünyada yaşanan ekonomik durgunluk ve savaşlara rağmen zor ama verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Turist rakamlarının geçen yılı yakaladığını ve bu yılı geçen yılın üzerinde kapatmaya hazırlandıklarını belirtti.

Çağlar, Kovid-19 döneminde iç pazarın öneminin daha iyi anlaşıldığını, iç pazarın her zaman can simidi olduğunu ifade ederek yerli turisti koruyacak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Erken rezervasyonun önemine dikkat çekip vatandaşlara kampanyaları takip ederek tatillerini bugünden planlamalarını tavsiye etti.

