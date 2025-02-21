Türk Bilim Ekibi Antarktika'da Çalışmalara Başladı

Türk bilim ekibi, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası'ndaki araştırmalara başladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:30
Türk Bilim Ekibi Antarktika'da Çalışmalara Başladı

Türk bilim ekibi, Antarktika Bilim Seferi çerçevesinde, 10 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Horseshoe Adası'na ulaştı. 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü desteğiyle sürdürülüyor.

Bilim insanlarını taşıyan Şili bayraklı Betanzos gemisi, yaklaşık 5 gün süren yolculuğun ardından Lystad körfezi açıklarında demir atarak ekibin kamp alanına ulaşmasını sağladı. Ekip, sert fırtına ve kar yağışlı hava koşullarına rağmen botlarla Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na ulaşarak çalışmalara başladı. 20 kişilik ekip, Türk bayrağını göndere çekerek İstiklal Marşını okudu.

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu sene de kampımızı açıp İstiklal Marşımızı okuduk" dedi. Yavaşoğlu, bu yıl 19 projenin gerçekleştirileceğini, ekibin 16 Türk ve 4 yabancı bilim insanından oluştuğunu belirtti. Antarktika'nın iklim değişimi, yer bilimleri ve yaşam araştırmalarının odak noktası olacağını vurguladı.

Projelerin canlı, yaşam, fiziki ve yer bilimlerini içereceğini ifade eden Yavaşoğlu, "Adamızda bulunan meteoroloji, GNSS ve küresel güneşlenme istasyonlarımız, bölge hakkında önemli veriler toplayacaktır" diye konuştu. Ayrıca, Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın deniz haritaları üretimine devam ettiğini ve deniz örneklerinin alınacağını ekledi.

AFAD ilk kez Antarktika Bilim Seferi'nde yer alıyor. Jeoloji Yüksek Mühendisi Turgay Kuru, AFAD’ın geçici bir deprem gözlem istasyonu kurduğunu belirterek, bölgedeki sismik aktiviteleri izlemek üzere çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Horseshoe Adası'ndaki flora ve faunanın korunması için önlemler alındı. Yüksek patojenli kuş gribi salgını riski nedeniyle bilim insanlarına dezenfekte protokolü uygulandı. Araştırmacılar, çalışma sırasında maske, eldiven ve koruyucu elbise kullanacaklar.

Türk bilim ekibi, 10 gün süren yolculukları sonrası 68 güney enlemindeki Horseshoe Adası'nda...

Türk bilim ekibi, 10 gün süren yolculukları sonrası 68 güney enlemindeki Horseshoe Adası'nda bulunan Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na vardı. 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda devam ediyor. Türk bilim insanlarının güney kutbunda ki laboratuvarı olan Horseshoe Adası’na gelerek bilimsel çalışmalarına başladı. 20 kişilik bilim ekibi, öncelikli olarak Türk bayrağını göndere çekerek, İstiklal Marşı okudu.

Türk bilim ekibi, 10 gün süren yolculukları sonrası 68 güney enlemindeki Horseshoe Adası'nda...

Türk bilim ekibi, 10 gün süren yolculukları sonrası 68 güney enlemindeki Horseshoe Adası'nda bulunan Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na vardı. 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda devam ediyor. Türk bilim insanlarının güney kutbunda ki laboratuvarı olan Horseshoe Adası’na gelerek bilimsel çalışmalarına başladı. 20 kişilik bilim ekibi, öncelikli olarak Türk bayrağını göndere çekerek, İstiklal Marşı okudu.

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