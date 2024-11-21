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Türk Çayı İhracatı 10 Ayda 19,8 Milyon Doları Aştı

Türkiye, ocak-ekim döneminde çay ihracatında 19,8 milyon dolar gelir elde etti. Belçika en büyük pazar oldu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:42
Türk Çayı İhracatı 10 Ayda 19,8 Milyon Doları Aştı

Türkiye'den ocak-ekim döneminde yapılan çay ihracatı, 19 milyon 811 bin 467 dolara ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine verdiği bilgilerde, geçen 10 ay zarfında Türkiye'nin 118 ülkeye, özerk ve serbest bölgelere çay ihraç ettiğini belirtti.

Turgut, bu süre zarfında toplam 4 bin 9 ton çay ihraç edilerek, 19 milyon 811 bin 467 dolarlık kazanç sağlandığını vurguladı.

Bu dönemde en fazla dış satımın, 6 milyon 572 bin 863 dolarla Belçika'ya yapıldığını ifade eden Turgut, ardından 3 milyon 165 bin 784 dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyon 516 bin 850 dolarla KKTC'nin geldiğini aktardı.

Turgut, Türk çayının bölgede önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkat çekti. Çay ihracatında ülke çeşitliliğinin artış gösterdiğine değinen Turgut, söz konusu dönemde geçen yıla oranla yeni pazarlara, örneğin Dubai, Gine-Bissau, Moritanya gibi ülkelere çay satıldığını belirtti.

Ayrıca Turgut, Türk çayı ihracatının %44'ünü Rize'nin gerçekleştirdiğini kaydederek, Rize'den bu yılın 10 ayında özellikle Belçika başta olmak üzere 25 ülkeye 2 bin 461 ton çay ihraç edilerek, 8 milyon 679 bin 819 dolar kazanç sağlandığını açıkladı.

Çay ihracatında her dönem beklentinin yüksek olduğuna işaret eden Turgut, "Yılı tamamlamaya kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda da 2025'e çok güzel rakamlarla başlayacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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