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Türk Dünyası İş Formu Tekirdağ'da Yapıldı

Tekirdağ'da düzenlenen Türk Dünyası İş Formu, ticari iş birliklerini güçlendirmek amacıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:21
Türk Dünyası İş Formu Tekirdağ'da Yapıldı

Tekirdağ'da Türk Dünyası İş Formu Düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla "Türk Dünyası İş Formu" gerçekleştirildi. Program, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Enis Sülün Gösteri Merkezi ve Konferans Salonu'nda ev sahipliğinde yapıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Açıklamaları

Programa telekonferans ile katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin uluslararası kamuoyuna daha fazla tanıtılması ve kabulü amacıyla mücadele ettiklerini belirtti. Tatar, bu çabaların KKTC'nin ekonomik yapısının güçlenmesine katkı sağladığını aktardı:

“Burada çok iyi sanayiciler ve ticaret insanları bulunmaktadır. Yatırımlarını bu topraklara gerçekleştirenler vardır.”

Turizm ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Tatar, KKTC'nin özellikle turizm sektöründe kaydettiği ilerlemeleri vurguladı ve şunları kaydetti:

“30 bin yatak kapasitesini geçerek, toplamda 50 bin yatağa ulaşan bir turizm sektörümüz var. Ambargolara rağmen, 100 bine yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyoruz.”

Çözüm Sürecine Dair Mesajlar

Tatar, Kıbrıs meselesinin bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki köklü bağların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi:

“İki egemen devletin iş birliğiyle burada bir çözüm bulmalıyız.”

Çorlu Kaymakamı ve Diğer Katılımcıların Yorumları

Çorlu Kaymakamı Murat Eren de, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirtirken, bu üç ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesini temenni etti.

Sibel Tatar Himayesinde Panel

Türk Dünyası İş Formu'nun ardından Sibel Tatar himayesinde "Türk Dünyasında Kadınların Sanatsal Başarı Hikayeleri Paneli" düzenlendi. Tatar, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin toplumların gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, KKTC'deki sanat faaliyetlerini desteklediklerini ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'deki iş fırsatları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Programa, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile çeşitli oda başkanları da katıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla "Türk Dünyası İş Formu" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla "Türk Dünyası İş Formu" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla "Türk Dünyası İş Formu" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla "Türk Dünyası İş Formu" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla "Türk Dünyası İş Formu" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla "Türk Dünyası İş Formu" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla "Türk Dünyası İş Formu" gerçekleştirildi.

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