Türk Eximbank, 2024'te İhracatçılara 49 Milyar Dolar Destek Sağladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin (Türk Eximbank), geçen yıl ihracatçılara toplam 49 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek desteği sağladığını belirterek, bu durumun Türkiye'nin üretim ve ticaret ekosistemine can suyu olduğunu ifade etti.

Türk Eximbank'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bankanın 2024'te 24,1 milyar doları kredi ve 24,6 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 49 milyar dolarla ihracatçılarına bugüne kadarki en yüksek desteğini sağladığı açıklandı.

Paylaşımda ayrıca, Türk Eximbank'ın kuruluşunun 37. yılı olan 2024'te de ihracatçılarının yanında yer alacağı ve ihracat ekosistemini daha güçlü, rekabetçi bir konuma getirmek için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türk Eximbank'ın ihracatçılara kattığı değeri vurgulayarak, "Türkiye ekonomisinin küresel arenadaki rekabetçiliğini artıran Türk Eximbank'ı bu tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Bolat, 2024 yılında sağlanan 49 milyar dolarlık destek'in, ihracatçılara sunulan en yüksek finansman hacmi olduğunu belirterek, bu durumun ülkenin üretim ve ticaret ekosistemine can suyu sağladığını ifade etti. Sürdürülebilir ihracat anlayışıyla ilerleyen Türk Eximbank'ın, girişimcilere yeni ufuklar açacağına inandığını kaydetti. "Hayırlı olsun" ifadesiyle sözlerini tamamladı.