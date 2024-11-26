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Türk Fındığı, Almanya'da Food Ingredients Europe 2024 Fuarı'nda Sergilendi

Türk fındığı, Food Ingredients Europe 2024 Fuarı'nda tanıtıldı. Sağlık yararları ve kullanım alanlarıyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:34
Türk Fındığı, Almanya'da Food Ingredients Europe 2024 Fuarı'nda Sergilendi

Türk Fındığı Almanya'da Tanıtıldı

Türk fındığı, Almanya'da düzenlenen Food Ingredients (FI) Europe 2024 Fuarı'nda geniş bir kitleye tanıtıldı. Fuarda, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19-21 Kasım 2024 tarihleri arasında Frankfurt'ta gerçekleştirildi.

Fındık, Gıda Endüstrisinde Öne Çıkıyor

Gıda endüstrisindeki katkı ve içerik maddelerinin sergilendiği bu fuarda, çikolata, şekerleme ve pastacılık sektörlerinde önemli bir hammadde olarak kullanılan fındık da dikkat çekti. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ile ortak stantla katılım sağlayan ihracatçı birlikleri, Türk fındığının insan sağlığına yararlarını ve farklı sektörlerdeki uygulamalarını ziyaretçilere aktardı.

Fuarda ayrıca, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini teşvik etmek amacıyla, ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi.

Fuara Yoğun İlgi

Toplamda 1390 firmanın katıldığı bu önemli organizasyonu, yaklaşık 40 bin gıda profesyoneli ziyaret etti. Türk fındığının uluslararası alandaki varlığı güçleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk fındığı, Almanya'da düzenlenen Food Ingredients (FI) Europe 2024 Fuarı'nda tanıtıldı....

Türk fındığı, Almanya'da düzenlenen Food Ingredients (FI) Europe 2024 Fuarı'nda tanıtıldı. Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen fuara, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ile ortak stantla katılım sağladı.

Türk fındığı, Almanya'da düzenlenen Food Ingredients (FI) Europe 2024 Fuarı'nda tanıtıldı....

Türk fındığı, Almanya'da düzenlenen Food Ingredients (FI) Europe 2024 Fuarı'nda tanıtıldı. Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen fuara, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ile ortak stantla katılım sağladı.

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