Türk Haritacılar, Antarktika'da Piri Reis'in İzinde Bilimsel Keşifler Yapıyor

Türk Haritacılar, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Piri Reis’in izinden giderek önemli hidrografik ve jeodezik ölçümler gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:39
Türk Haritacılar, Antarktika'da Piri Reis'in İzinde Bilimsel Keşifler Yapıyor

Türk Haritacılar, Antarktika'da Bilimsel Çalışmalara İmza Atıyor

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda devam ediyor. Seferde, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile Harita Genel Müdürlüğü (HGM) aktif rol üstlenerek, deniz ve kara üzerinde kapsamlı ölçümler gerçekleştiriyor.

Piri Reis'in İzinde Haritacılık Faaliyetleri

Prof. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu, seferin lideri olarak, Piri Reis’in haritacılık mirasını sürdürdüklerini belirtti. Bu bağlamda, Harita Genel Müdürlüğü yeni ölçüm istasyonları kurarak bölgedeki tektonik hareketleri izlemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Yavaşoğlu, "Hidrografik ölçmeler ve batimetrik haritalar, bizim adamız için gemimizin seyri ve yapılacak lojistik faaliyetler açısından son derece önem taşıyor," dedi.

Gaul Koyu'nda Önemli Ölçümler

Batimetrik çalışmalar kapsamında bu yıl, Horseshoe Adası çevresinde bulunan Gaul Koyu'nda ilk defa ölçümler yapıldı. Yavaşoğlu, bu alanda yapılan ölçümlerin bölgedeki deniz yapısı hakkında kritik bilgiler sağladığını vurguladı. "Bu sene ilk defa adanın kuzeydoğusundaki bölgelere gemiyle geçişler yapıldı," diye ekledi.

Nitelikli Jeodinamik Çalışmalar

HGM Yersel Uygulama Subayı Mühendis Üsteğmen Abdullah Kellevezir, Antarktika'da düzenlenen seferlerde GNSS gözlemleri yaptıklarını ve bu verilerle adanın teknolojik hareketlerini takip ettiklerini ifade etti. Kellevezir, "Bu veriler, bölgemizin sismik risk haritasını ortaya koyarken, deformasyon değişikliklerini de takip etmemizi sağlıyor," dedi.

Piri Reis Haritasının Önemi

Hrk. Asb. Üstçavuş Ömer Faruk Topkaya ise, görevini yürütürken Piri Reis haritasının önemine değindi. "1513'te Piri Reis tarafından çizilen harita, Antarktika'ya en yakın kara parçası olan Güney Amerika kıyılarını göstermektedir. Bugün, geçmişteki çalışmalardan ilham alarak yeni haritalar üretmekteyiz," diye belirtti.

Topkaya, "Gaz Koyu üzerinde yapılan ilk batimetrik çalışmayı biz gerçekleştirdik. Böylece, gördüğümüz noktaları kullanarak gemimizi güvenli bir şekilde bölgedeki bilimsel araştırmalara yönlendirdik," diye ekledi. Bu faaliyetler, ülkemizin güvenilir seyir ve lojistik faaliyetlerini desteklemek amacıyla büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü ve Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi...

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü ve Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak deniz ve kara üzerinde ölçümler gerçekleştirdi. Piri Reis'in izinde haritacılık alanında çalışmalarını sürdüren Milli Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğü kampanya tipi yeni ölçüm istasyonları kurarak yersel jeodezik noktalarla toplamış olduğu veriler ile bölgenin tektonik hareketlerini izleyip değerlendirirken, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ise ilk defa Horseshoe Adası Gaul Koyu’nda yeni batimetri haritaları oluşturarak bölgedeki deniz yapısı hakkında önemli veriler topladı.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü ve Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi...

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü ve Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak deniz ve kara üzerinde ölçümler gerçekleştirdi. Piri Reis'in izinde haritacılık alanında çalışmalarını sürdüren Milli Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğü kampanya tipi yeni ölçüm istasyonları kurarak yersel jeodezik noktalarla toplamış olduğu veriler ile bölgenin tektonik hareketlerini izleyip değerlendirirken, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ise ilk defa Horseshoe Adası Gaul Koyu’nda yeni batimetri haritaları oluşturarak bölgedeki deniz yapısı hakkında önemli veriler topladı.

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