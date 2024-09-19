Turk İlaç'tan Siga Pharmaceuticals ile Önemli Sözleşme

Turk İlaç ve Siga Pharmaceuticals'dan Önemli Anlaşma

Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ, ABD merkezli Siga Pharmaceuticals Inc. ile önemli bir distribütörlük anlaşması imzaladı. Bu sözleşme, Türkiye'de "Münhasıran Yetkili Distribütörlük" kapsamında geçerli olacak.

Acil Durum İçin Önemli Adım

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 'Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak ilan edilen maymun çiçeği virüsünün tedavisinde kullanılan Tecovirimat, yani Tpoxx, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan tek ilaçtır. Bu bağlamda Turk İlaç, Siga Pharmaceuticals ile imzaladığı sözleşme sayesinde, Tecovirimat'ı Türkiye'de etkili bir şekilde sunma imkanı kazanmıştır. Sıra Dışında, Acil Kullanım Onayı Süreci Başlayacak

Sözleşme çerçevesinde, Turk İlaç, Sağlık Bakanlığı'na Tecovirimat için acil kullanım onayı başvurusu yapacak ve gerektiğinde bu ilacın yurtdışından temin edilmesi sağlanacak. Ayrıca, Tecovirimat sadece maymun çiçeği virüsü için değil, ileride ortaya çıkabilecek benzer virüsler için de büyük önem taşıyor.

Halk Sağlığı İçin Önemli Bir Adım

Bu anlaşma ile Turk İlaç, Türkiye'deki halk sağlığı alanında önemli bir rol üstlenmeye devam etmeyi amaçlıyor.