Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücrete düzenleme talebi: “Enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmedim”

ASGARİ ÜCRETTE DÜZENLEME TALEBİ



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yüksek enflasyonun etkileri ve asgari ücrete ara zam konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atalay, enflasyonun vatandaşları ezdiği bu dönemde asgari ücrete mutlaka düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Atalay, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Son yılların en zor, en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz. Ben, 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılmak zorunda. Enflasyon durdurulmazsa, yapılacak bir iyileştirmenin hükmü bir ay bile sürmez. Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu. Bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayına yaklaştığımız bu günlerde, milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücrete ara zam bulunuyor. Ancak hükümet, asgari ücretin bir yıl için belirlendiğini belirterek ara zamma sıcak bakmıyor. Bu durum, alım gücü düşen vatandaşları ve sendikaları endişelendiriyor.



VERGİ ADALETİ TALEBİ

Atalay, vergi adaleti konusuna da değinerek adil bir vergi sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti. Atalay, “Biz yıl başından bu yana vergi konusunu gündeme getiriyor, el ilanlarıyla, afişlerimizle, pankartlarımızla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz. 12 ay çalışıyor, bunun 1,5 aylık geliri vergiye gidiyor, 10,5 ay maaş alınmış oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ile ilgili düzenlemeler yapacak. İşçiler lehine düzenlemeye ihtiyaç var. Bu konuda Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonları olarak vergi adaletinin sağlanması konusunda ortak mücadele vereceğiz. Taleplerimiz ortak. Vergi teklifi meclise geldiğinde parti genel başkanlarıyla görüşeceğiz, il ve ilçelerde sendika şubelerimizde, işçinin olduğu her yerde kapsamlı toplantılar yapacağız. Tek isteğimiz adil bir vergi sistemi.” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, işçilerin ve sabit gelirli vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, hükümete çağrıda bulundu. Atalay, yüksek enflasyon karşısında asgari ücretin yetersiz kaldığını ve acilen düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Vergi adaleti konusundaki taleplerinin de hükümet tarafından dikkate alınmasını beklediklerini ifade etti.



Atalay, “Vergi adaleti sağlanmadıkça, ücretliler üzerindeki yük artmaya devam edecek. Bu yüzden adil bir vergi sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz. İşçilerimizin haklarını korumak için her platformda sesimizi duyuracağız.” dedi.