Bist 100
10.771,36 0%
DOLAR
32,82 0,04%
EURO
35,24 -0,18%
ALTIN
2.437,21 -1,62%

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücrete düzenleme talebi: “Enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmedim”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yüksek enflasyonun etkilerini vurgulayarak asgari ücrete düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Vergi adaleti konusundaki taleplerini de dile getirdi.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 16:27
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücrete düzenleme talebi: “Enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmedim”

ASGARİ ÜCRETTE DÜZENLEME TALEBİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yüksek enflasyonun etkileri ve asgari ücrete ara zam konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atalay, enflasyonun vatandaşları ezdiği bu dönemde asgari ücrete mutlaka düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Atalay, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Son yılların en zor, en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz. Ben, 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılmak zorunda. Enflasyon durdurulmazsa, yapılacak bir iyileştirmenin hükmü bir ay bile sürmez. Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu. Bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayına yaklaştığımız bu günlerde, milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücrete ara zam bulunuyor. Ancak hükümet, asgari ücretin bir yıl için belirlendiğini belirterek ara zamma sıcak bakmıyor. Bu durum, alım gücü düşen vatandaşları ve sendikaları endişelendiriyor.

VERGİ ADALETİ TALEBİ

Atalay, vergi adaleti konusuna da değinerek adil bir vergi sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti. Atalay, “Biz yıl başından bu yana vergi konusunu gündeme getiriyor, el ilanlarıyla, afişlerimizle, pankartlarımızla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz. 12 ay çalışıyor, bunun 1,5 aylık geliri vergiye gidiyor, 10,5 ay maaş alınmış oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ile ilgili düzenlemeler yapacak. İşçiler lehine düzenlemeye ihtiyaç var. Bu konuda Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonları olarak vergi adaletinin sağlanması konusunda ortak mücadele vereceğiz. Taleplerimiz ortak. Vergi teklifi meclise geldiğinde parti genel başkanlarıyla görüşeceğiz, il ve ilçelerde sendika şubelerimizde, işçinin olduğu her yerde kapsamlı toplantılar yapacağız. Tek isteğimiz adil bir vergi sistemi.” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, işçilerin ve sabit gelirli vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, hükümete çağrıda bulundu. Atalay, yüksek enflasyon karşısında asgari ücretin yetersiz kaldığını ve acilen düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Vergi adaleti konusundaki taleplerinin de hükümet tarafından dikkate alınmasını beklediklerini ifade etti.

Atalay, “Vergi adaleti sağlanmadıkça, ücretliler üzerindeki yük artmaya devam edecek. Bu yüzden adil bir vergi sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz. İşçilerimizin haklarını korumak için her platformda sesimizi duyuracağız.” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi duyuruldu

Tüm emeklilere en az 12.500 TL maaş! Meclis'ten onay mührü basıldı

1999 sonrası SGK girişlilere piyango çıktı! Yeni EYT ile şartsız kuralsız emeklilik yolda

Mide ağrılarına son! Yoğurtla karıştırıp yendiğinde bulantı, ağrı hepsini geçiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

PTT'den ilaç gibi gelecek 10.000 TL ödeme! Çalışan, çalışmayan hemen başvurabilir

EFT ve FAST ile para gönderenler dikkat! Bugünden itibaren yeni sistem başladı

Halkbank 15.000 TL nakit ödemeye onay verdi! 23-24-25-26 Haziran'da hesapta

Maaşını ATM'den çeken emekliler dikkat! Hemen kontrol edin: 12.000 TL fazla ödenecek!

1999 sonrası SGK girişlilere piyango çıktı! Yeni EYT ile şartsız kuralsız emeklilik yolda

Tüm emeklilere en az 12.500 TL maaş! Meclis'ten onay mührü basıldı

Ev hanımlarına emeklilik kapısı aralandı! SGK süper kıyakla tüm kadınları emekli edecek

18 yaşını geçen hemen başvurabilir! O bankadan 18.000 TL şartsız ödeme yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi duyuruldu

Milyonlarca kişiye zam şoku! 1 Temmuz'da 1.375 TL'ye yükselecek

SGK giriş yılına dikkat! 1995-2003 arası girişlilere emeklilik yılı açıklandı!

Mide ağrılarına son! Yoğurtla karıştırıp yendiğinde bulantı, ağrı hepsini geçiriyor