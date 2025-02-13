Türk Kozmetik Sektörü, Lizbon'da Ticaret Heyeti Gerçekleştirdi

Kozmetik Sektöründe Yeni Fırsatlar

Kozmetik sektöründeki iş fırsatlarını genişletmek ve yeni ticari bağlantılar kurmak amacıyla **Portekiz'in Lizbon** şehrinde **Sektörel Ticaret Heyeti** düzenlendi. Bu önemli etkinlik, **İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)** tarafından koordine edildi.

Katılımcılar ve Görüşmeler

Heyete, **Türk kozmetik ürünleri** sektöründen toplamda 13 firma katıldı. İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte **Türk ve yabancı 91 firmanın** katılımıyla toplamda 493 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Yetkililerin Katılımı

Etkinlikte, İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi **Uğur Adıyaman**, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegesi **Özgür Öztürk**, Türkiye'nin **Lizbon Ticaret Müşaviri** **Güliz Çetinkaya** ve Ticaret Bakanlığı Uzmanı **Yavuz Selim Özden** yer aldı. Yetkililer, firmalara pazar hakkında bilgi vererek önemli destek sağladı.

Ürün Tanıtımları ve İş Birlikleri

Ticaret heyeti süresince, Türk firmaları tarafından sunulan **cilt bakım ürünleri**, **kişisel bakım ürünleri** ve **parfümeri** gibi çeşitli kozmetik ürünleri alıcılar arasında büyük ilgi gördü. Dört gün süren organizasyon sırasında, **yaklaşık 78 yabancı zincir mağazanın** satın alıcılarıyla birebir görüşme gerçekleştirilerek yeni iş birlikleri için önemli adımlar atıldı.

İhracatta Artış Beklentisi

Türkiye'nin kozmetik ve temizlik ürün grubunda 2019-2024 yılları arasında dünya genelinde gerçekleştirilen ihracat sürekli artış gösterdi. 2024 yılı itibarıyla sektörde tahmin edilen **2,6 milyar dolarlık ihracat** değeri, Türkiye’nin dünya genelindeki toplam ihracatından **yüzde 1,13** pay alacak.

Özellikle **Portekiz’e** yapılan ihracat son 3 yılda sürekli yukarı yönlü bir seyir izledi. 2024 yılında Portekiz'e yapılan ihracat, toplam ülke ihracatının **yüzde 0,62**'sini oluşturması bekleniyor. Geçen yıl Portekiz'e yapılan kozmetik ihracatı ise **yüzde 6,5** artış göstererek 1,5 milyon dolar olarak kaydedildi.