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Türk Mühendisler Sürücüsüz Otobüsü ABD'de Tanıttı

Türk mühendislerin kurduğu Adastec, ABD'de Seviye-4 sürücüsüz otobüsü piyasaya sürdü. Yeni projeler yolda!

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:23
Türk Mühendisler Sürücüsüz Otobüsü ABD'de Tanıttı

Türk Mühendisler ABD'de Sürücüsüz Otobüs İle Fark Yarattı

Türkiye'nin teknoloji alanındaki öncü firmalarından biri olan Adastec, ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsünü Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıttı. Bu gelişme, Türk mühendislerinin uluslararası alandaki başarılarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adastec'in bu sürücüsüz otobüsü ile birçok ülkede projeler kazandığını vurguladı.

Kacır, "Adastec, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirecek." diyerek firmanın uluslararası başarılarına dikkat çekti.

Adastec'in Yenilikçi Teknolojisi

Bakan Kacır, Adastec’in Türkiye'deki test ve AR-GE merkezleri ile ABD’deki başarılarının, Türkiye’nin teknoloji alanındaki potansiyelini artırdığını belirtti. Bilişim Vadisi'ndeki test merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'taki merkezi ile Adastec, yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Özel otobüsler, Norveç’in Stavanger ve Finlandiya’nın Tampere şehirlerinde Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüs projelerine de sahiptir. Bu projeler, Adastec’in global teknoloji oyuncusu olma hedefinin bir parçasını oluşturuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerin kurduğu Adastec firmasının...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerin kurduğu Adastec firmasının, ABD'de ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsü kullanıma sunduğunu bildirdi.

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