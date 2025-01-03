Türk Öğrenciler Nükleer Enerji Eğitimi İçin Çin'e Gidiyor

Türk Öğrenciler Nükleer Enerji Eğitimi İçin Çin'e Gidecek

Türkiye ve Çin arasında imzalanan Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, Türk öğrenciler nükleer enerji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, nükleer enerji hedefleri çerçevesinde genç yeteneklerini uluslararası arenada geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) koordinatörlüğündeki bu programla, Türk öğrenciler, Çin'deki Harbin Mühendislik Üniversitesinde doktora ve yüksek lisans, Tsinghua Üniversitesinde ise yüksek lisans yapma fırsatı bulacaklar.

Programın Detayları

2025-2026 eğitim-öğretim yılında başlayacak olan program tamamen İngilizce olarak yürütülecek. Harbin Mühendislik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi 3 yıl, doktora eğitimi ise 4 yıl sürecek. Tsinghua Üniversitesinde yüksek lisans programı ise 2 yıl içinde tamamlanacak.

Bu eğitim programında yer alacak öğrencilerin masrafları Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Tsinghua Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi için aylık 4 bin 500 yuan, Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde yüksek lisans için 3 bin yuan, doktora programı için ise 3 bin 500 yuan burs sağlanacak.

Başvuru Süreci

Programa başvurmak isteyen öğrencilerin 7 Şubat tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru şartlarına göre, nükleer enerji, mühendislik, fizik veya kimya alanlarından mezun olan veya Temmuz 2025'e kadar mezuniyet şartını sağlayacak öğrenciler başvuruda bulunabilir.

Ayrıca, eğitim dilinin tamamen İngilizce olması nedeniyle, adayların ileri düzey İngilizce bilgisine sahip olmaları ve lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması gerekiyor. Adaylar, öz geçmiş, onaylı lisans not dökümü, İngilizce dil yeterliliğini gösteren uluslararası denkliğe sahip belge ve niyet mektublarını 7 Şubat'a kadar [email protected] adresine PDF formatında göndermelidir.

Başvuru sonuçları, adaylara elektronik posta yoluyla bildirilecektir.

Türkiye ve Çin arasında imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" kapsamında lisans mezunu Türk öğrenciler, Çin'de nükleer enerji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) koordinatörlüğündeki programla Türk öğrenciler, Çin'de bulunan Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde doktora ve yüksek lisans, Tsinghua Üniversitesi'nde ise yüksek lisans yapacak.