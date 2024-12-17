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Türk Otomotiv Sanayii Verimliliği Artırmaya Odaklanıyor

TAYSAD'ın 10. Bakım Konferansı'nda otomotivde verimlilik ve güvenilirlik merkezli bakım ele alındı. Sektör zorlu dönemden geçmiş olsa da umut dolu mesajlar verildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:03
Türk Otomotiv Sanayii Verimliliği Artırmaya Odaklanıyor

Türk Otomotiv Sanayii Verimliliği Artırmaya Odaklanıyor

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen 10. Bakım Konferansı'nda "Güvenilirlik Merkezli Bakım" konusu mercek altına alındı. Dernek, bakımın önemini vurgulamak ve sektördeki mesleki gelişimi desteklemek amacıyla bu önemli etkinliği gerçekleştirdi.

Konferansın açılışında, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan sektörün son zamanlarda bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Ercan, otomotivde hem ana hem de tedarik sanayisinin ihracatının %67'sini Avrupa ülkelerine yaptığını belirtirken, Avrupa Birliği (AB) pazarındaki daralmanın sektör üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Ercan, "Geçen yıldan bu yana sektörde ağırlaşan bir dönem içerisindeyiz. 2025 yılında bu baskının bir miktar daha artmasını bekliyoruz." dedi.

Ercan, 2026'nın ilk yarısından itibaren daha stabil bir döneme gireceklerini öngördüklerini aktararak, teknik ekiplerin yoğun iş dönemlerinde üretimi sürdürmeye odaklandığını ifade etti.

Verimlilik Artırma Stratejileri

Gelecek dönemde iş yoğunluğunun azalacağını öngören Ercan, sektörün verimlilik alanına daha fazla odaklanması gerektiğini vurguladı. Bunun için verim artırma, kapasite artırma, proses zamanlarının azaltılması ve kalite iyileştirmeleri gibi faaliyetlerin önemine değindi. Ercan, "Verim artırma konuları ağırlık kazanmalı," dedi.

Ercan, sektörün zorlu bir dönemden geçtiğinin altını çizerken, bu sürecin aşılacağına dair inancını yineledi. Türkiye'nin esnek yapısını vurgulayan Ercan, "Daha hızlı reaksiyon gösteririz. O nedenle bu dönemi de aşacağımıza eminim," şeklinde konuştu.

Özellikle ikiz dönüşüm konusunun önemine değinen Ercan, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm süreçlerinin birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti. "Sektör olarak verimliliğe, otomasyona ve proses iyileştirmeye odaklanacağız," ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından, Tezmaksan Kurumsal Müşteri Yönetimi Danışmanı Yalçın Paslı, "Bakımın Tarihçesi" adlı bir sunum yaptı. Sektör temsilcilerinin katıldığı panellerle devam eden etkinlik, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bakım Çalışma Grubu Lideri Selçuk Demirok’un Bakım Rehberi 2 el kitabını tanıttığı kapanış konuşması ile sona erdi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen 10. Bakım...

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen 10. Bakım Konferansı'nda "Güvenilirlik Merkezli Bakım" konusu ele alındı. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, açıklamalarda bulundu.

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