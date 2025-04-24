Türk Savunma Şirketleri Avrupa Pazarına Açılıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) geçen yıl savunma sanayisine yönelik bütçesini artırmasının ardından, Türk savunma şirketleri artık Avrupa pazarına odaklanmış durumda.

Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Burak Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sektöründeki son gelişmeleri aktardı. Mercan, ihracat çalışmalarını iki ana kolda ele aldıklarını belirterek, ana program üreticilerinin ihtiyaç duyduğu kritik alt sistemleri üreterek dolaylı ihracatta rol aldıklarını ifade etti.

Mercan, ayrıca geliştirdikleri teknoloji ve yenilikçi ürünler aracılığıyla doğrudan ihracat faaliyetlerinin de sürdüğünü kaydetti. Türkiye'de savunma sanayine olan iç talebin arttığını ve dünya genelinde de savunma ihtiyaçlarının yükseldiğini belirten Mercan, "Gelecek 10 yıl içinde, savunma sanayine yön veren ilk 100 şirket arasına girmeyi hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Yeni Pazar Fırsatları

Mercan, Avrupa'nın uzun zamandır Türkiye için potansiyel bir pazar olmadığını, ancak güvenlik kaygılarının artmasıyla birlikte Avrupa'nın geçtiğimiz yıl savunma sanayisine ciddi bir bütçe ayırdığını vurguladı. "Avrupa'nın teknik derinliği bizim seviyemizde olsa da, sanayi kapasiteleri bu rakamları karşılamaya yeterli değil. Bu durum, Türk savunma sanayisinin bu pazardan ciddi pay alabileceği anlamına geliyor," dedi.

İhracat pazarları arasında Orta Doğu, Uzak Doğu Asya, Türk cumhuriyetleri, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'nın yanına şimdi de Avrupa pazarını eklediklerini ifade eden Mercan, insana ve yeni teknolojilere olan yatırımların devam edeceğini belirtti.

Yatırımlar ve Hedefler

Mercan, özellikle mikro sınıfta ve ağır yük taşıyacak hava araçları ile askeri robot teknolojilerinde yatırımlar planladıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiklerini ve bu yıl da benzer bir bütçe ayırdıklarını belirten Mercan, Ankara'da Havacılık Uzay Mükemmeliyet Merkezi'ni hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yetiştirilmiş insan kaynağının önemine de değinen Mercan, iş olanaklarının artması ve ihracat potansiyellerinin genişlemesiyle insan kaynağını genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'ye uygulanan ambargoların sektörde olumsuz bir etki yaratmayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği'nin (AB), geçen yıl savunma sanayisine yönelik bütçesini artırmasının ardından, Türk savunma şirketleri Avrupa pazarına odaklandı. Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Burak Mercan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.