Türk somonu Çin'de tanıtılacak: DKİB CFSE 2025'te yer alacak

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), bölgenin öne çıkan üretim ve ihracat kalemlerinden Türk somonunu Çin pazarında tanıtmak için harekete geçti. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen UR-GE Projesi kapsamında düzenlenecek etkinlik, sektörün görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

UR-GE Projesi ve CFSE 2025

DKİB tarafından, 29-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek China Fisheries & Seafood Expo 2025 (CFSE 2025)'e katılacak firmalar, Türk somonunun lezzeti ve üretim süreçleri hakkında Çinli alıcılara bilgi sunacak. Etkinlikle yeni alıcılarla buluşma ve su ürünlerinin bilinirliğini artırma hedefleniyor.

İhracat Rakamları ve Hedefler

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk somonu üretiminin 2015'li yıllarda başladığını ve üretimle birlikte ihracatta ciddi artış yaşandığını belirtti. Yıldırım, "Yaklaşık 10 yıl önce ihracat, milyon dolarlarla başladı. 2015'lerdeki bu serüven, geçen yıl hemen hemen 500 milyon dolar ihracatla sonuçlandı ki, Türk su ürünleri sektörünün toplam ihracatının 2 milyar doları geçtiğini düşünürsek, 10 yılda sadece 500 milyon dolar çok iyi bir rakam."

Yıldırım ayrıca, "Türk somonu ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı" ifadelerini kullanarak, "Türk somonu ihracatının bu sene 600 milyon doları geçmesini bekliyoruz. Hedefimiz de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bunu yaklaşık milyar dolar seviyesine çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Pazarlar ve Fuar Planları

DKİB bünyesinde üreticilerle bir araya gelerek yürütülen UR-GE Projesi kapsamında, Yıldırım’ın aktardığına göre hedef pazarlar arasında Japonya, Vietnam ve bölge ülkeleri bulunuyor. Çin fuarının ardından Amerika kıtasında, Amerika'nın en büyük su ürünleri fuarına katılma planı da projede yer alıyor.

Yıldırım, "Yaklaşık 3 yıldır Çin'e gidiyoruz ve her yıl oradan talepler geliyor. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Ürünlerimiz şu an o bölgelere gidiyor ama hedefimiz bunu daha da artırmak." sözleriyle beklentiyi vurguladı.

Fuar Kapsamı

CFSE 2025'te Türk somonunun yanı sıra deniz salyangozu, balık unu ve yağı gibi diğer su ürünleri de tanıtılacak. DKİB, bu etkinliklerle hem yeni alıcılar kazanmayı hem de su ürünleri ihracatının payını yükseltmeyi hedefliyor.

