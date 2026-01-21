Türk Telekom, Fiber ve 5G ile Mobil Pazarda İkinciliği Pekiştirdi

Türk Telekom, fiber ve dijital yatırımlarla mobil pazarda konumunu güçlendirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla müşteri sayısına göre mobil pazarda ikinciliği elde eden Türk Telekom, mobil sektördeki oyuncu konumunu pekiştirdi. Şirket, ayrıca Mobil Numara Taşıma pazarında en çok müşteri kazanan operatör olduğunu açıkladı.

Ebubekir Şahin: Stratejik yatırım ve müşteri odaklı yaklaşım

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in değerlendirmesi şu şekilde:

"Sabit internet pazarındaki gücümüzü mobil iş koluna taşıma yönündeki stratejimize emin adımlarla devam ediyor, mobilde sürdürülebilir büyüme sağlayarak pazarda oyun kurucu rolümüzü güçlendiriyoruz. Son dört yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olarak, güçlü değer önermelerimiz, müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımımız ve markamızın güçlü itibarı sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, tarihimizin en yüksek mobil müşteri kazanımını elde ettiğimiz güçlü bir performansla tamamladık. BTK’nın açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri, 5G çağında Türk Telekom’un mobildeki istikrarlı yükselişini ve oyun kurucu konumunu bir kez daha teyit ediyor. Bu yükseliş bir anlık bir sıçrama değil; stratejik ve istikrarlı bir değer artışıdır. Tercihleriyle teveccüh gösteren değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Mobil sektördeki oyun kurucu rolümüzde her daim yanımızda olan müşterilerimize hafta sonunda (24-25 Ocak) geçerli olacak 20 GB mobil internet paketi hediye ediyoruz. Müşterilerimizin Türk Telekom’da değerli hissetmesi, bizlere güven duyması ve bizi uzun vadeli yol arkadaşı olarak görmesiyle stratejimizin kalıcı bir değere dönüşmesi hepimizi mutlu ediyor. Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yapay zekâ destekli müşteri deneyimi yönetimiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek, proaktif bir anlayışla bu ihtiyaçlara yönelik ürün ve teklifler tasarlamaya ve her temas noktasında müşterilerimize değerli hissettiren bir ekosistem sunmaya devam edeceğiz".

Altyapı ve 5G hedefleri

Şirket, 535 bin km uzunluğundaki fiber altyapısı ve mobil baz istasyonlarının yüzde 58’inin fiberle bağlı olmasıyla sabit internetteki gücünü mobil alana taşıdığını vurguluyor. Ebubekir Şahin, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Türkiye’nin 81 ilini uçtan uca fiber ağlarla örerken 535 bin km uzunluğundaki güçlü fiber altyapımızı mobil şebeke ile bir araya getiriyor, 5G’nin yapı taşı olan fiberle bağlı baz istasyonu sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bugün mobil baz istasyonlarımızın yüzde 58’ini fiberle bağlayarak bu alanda dünya için 2030 hedeflerini şimdiden aşmış durumdayız. Sağlık, spor, tarım, turizm ve ulaşım gibi sektörlerde hayata geçirdiğimiz öncü 5G çalışmaları hem ağ kabiliyetlerimizi hem de yeni nesil teknolojileri etkin biçimde uygulama yetkinliğimizi açıkça gösteriyor. Türk Telekom olarak 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz müşteri başına en yüksek 5G kapasitesiyle 1 Nisan’dan itibaren müşterilerimize Türkiye’nin her köşesinde gerçek 5G deneyimini yaşatmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türk Telekom, fiber altyapısını ve dijital çözümlerini ön plana çıkararak mobil pazarda istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ve 5G döneminde oyun kurucu pozisyonunu pekiştirdiğini ilan etti.

TÜRK TELEKOM CEO'SU EBUBEKİR ŞAHİN