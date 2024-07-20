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Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

Türk Telekom kullanan müşterilere güzel haber! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 22:24
Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

Türk Telekom faturalı hat kullanan müşterilere özel 1500 TL para iadesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM KAMPANYASI

Akbank ve Türk Telekom işbirliği ile başlatılan kampanya kapsamında müşterilere 1500 TL para iadesi yapılacak. Kampanya kapsamında 1040TURKTELEKOM davet koduyla Akbank mobil uygulaması üzerinden ilk kez banka müşterisi olan ve vadesiz hesap ya da kredi kartı üzerinden cep telefonu ya da internet faturası talimatı veren kişilere aylık en fazla 500 TL, üç ay boyunca 1500 TL para iadesi verilecek. 

türk telekom akbank kampanyası

Kampanyadan 31 Ağustos tarihine kadar mobil uygulama üzerinden müşteri olanlar faydalanabilecek. Kampanyadan 18-80 yaş arası müşteriler faydalanabilecek. Kampanya kapsamında her ayın ilk 10 iş günü içinde fatura ödemeleri sonrasında para iadeleri vadesiz hesaplara aktarılacak. Müşteri ilk verilen fatura ödemelerini iptal ederse kampanya geçerli olmayacak. Türk Telekom cep telefonu faturası ya da ev internet faturaları kampanya kapsamında olacak. Bir müşteri en fazla 1500 TL para iadesi kazanabilecek. 

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Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

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