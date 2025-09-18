Türk Yıldızları Komutanı Kömür: TEKNOFEST'te İstanbul'da Gençlerle Buluşmak Gurur Verdi

Yarbay Kürşat Kömür, TEKNOFEST'te gençlerle İstanbul'da buluşmanın mutluluğunu ve gelecekte yerli uçaklarla gösteri yapma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:35
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kömür'ün değerlendirmesi

Türk Yıldızları Filo Komutanı Yarbay Kürşat Kömür, TEKNOFEST'te gerçekleştirdikleri uçuşa ilişkin olarak şunları söyledi:

"Havacılık sevdalısı, gözü gökyüzünde olan gençlerle İstanbul'da TEKNOFEST'le buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bizim için de çok büyük bir heyecandı."

Kömür, Türk Yıldızları Akrobasi Takımı olarak Türk milletini, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

"Onları heyecanla bekliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarını temenni ediyoruz."

Tim lideri Kocabaş: Yerli uçaklarla gösteriler yolda

Tim lideri Yarbay Hasan Kocabaş, TEKNOFEST'te havacılık tutkunlarıyla birlikte olmanın ayrıcalığını anlattı:

"Çok ciddi bir kalabalık ve yoğun bir talep vardı bugün TEKNOFEST'te. Çok keyifli bir gösteri oldu. İstanbul'da uçmak ayrıca bir keyif bizim için. İstanbul'da olmak, tarihi yarım adanın üzerinde hareketlere girmek ve İstanbul üzerinde gösteri yapmak çok keyifli ve güzeldi bizim için."

Kocabaş, gelecekte yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarla gösteri yapacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bizim gösterilerimizi izlerken gençlerimiz lütfen kendilerini uçakların içinde hayal etsinler. Çünkü gelecekte o kokpitte onlar olacaklar. Hatta yakın gelecekte HÜRJET'le, yerli ve milli uçaklarımızla Türk Yıldızları gösteri yapmaya devam edecek. Plan bu şekilde devam ediyor. Gençlerimiz gelecekte kendi uçaklarımızla, Türk Yıldızları Akrobasi timinde çok güzel gösteriler yapacaklar ve biz de inşallah izleyeceğiz. Kendilerini bizi izlerken lütfen kokpitte, içinde hayal etsinler ve orada düşünsünler. Çünkü gelecekte onlar orada olacaklar."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl da etkinliğe katılan Türk Yıldızları ekibi, gösteri öncesi hazırlıklarını ve TEKNOFEST heyecanlarını AA ekibine aktardı.

