Turkcell ve TEKNOFEST, Türkiye'nin İlk Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nı Duyurdu

Turkcell ve TEKNOFEST'in Ortaklığı ile Hayata Geçen Yarışma

Turkcell, Türkiye'de teknolojik inovasyon alanında genç yetenekleri desteklemek amacıyla TEKNOFEST çatısı altında Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması düzenledi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, bu yarışmanın Türkiye'nin yarınlarına yön verecek gençlerin adımlarını desteklediğini söyledi.

Yarışmanın Ayrıntıları ve Başvuru Süreci

66 üniversiteden toplam 191 ekip başvurdu. 17 takım ön başvuru aşamasını geçmeyi başarırken, finalde 11 takım yarışma hakkı kazandı. Finalist takımlar, Wi-Fi kapsamasını artırmak için ev ve ofis ortamında çözümler geliştirdi.

Ödül Kazanan Takımlar ve Tören

Yarışmanın ödülleri, Antalya’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Wave Wireless Avengers" takımı "En Özgün Yazılım Ödülü"nü, "Vektör" takımı "En İyi Sunum Ödülü"nü, Kadir Has Üniversitesi’nden "Dronos Link" takımı ise "En İyi Takım Ruhu Ödülü"nü kazandı.

Finaldeki Başarılar ve Ödüller

Birincilik ödülünü Uludağ Üniversitesi’nden "Connect IT" takımı, ikincilik ödülünü Abdullah Gül Üniversitesi’nden "AGUtech" takımı, üçüncülük ödülünü ise Konya Teknik Üniversitesi’nden "EfsunTek" takımı elde etti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Ali Taha Koç, yarışmanın sonunda geliştirilecek ürünlerin, modemlerin konumu ile daha iyi bir internet deneyimi sunacağını belirtti. Ayrıca, yarışma sonrası elde edilecek çözümlerin sektördeki önemli sorunlara yanıt verebileceğine dikkat çekti. Koç, Turkcell'in yenilikçi teknolojiler alanındaki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Turkcell'in TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda final etabını tamamlayarak kazananlar belirlendi.

Turkcell'in TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda final etabını tamamlayarak kazananlar belirlendi.