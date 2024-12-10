Türkiye, 2019-2023 Döneminde Çevre Koruma İçin 514 Milyar Lira Harcadı

Türkiye'de Çevre Koruma Harcamaları Yarım Trilyon Lirayı Geçti

Türkiye, 2019-2023 döneminde çevre koruması için 514 milyar 283 milyon 889 bin lira harcayarak önemli bir yatırım gerçekleştirmiştir. Bu harcamanın %62,12'si atık yönetimi giderlerine, %18,73'ü ise atık su yönetimine tahsis edilmiştir.

Atık Yönetimi ve Diğer Harcamalar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar için büyük miktarlarda bütçe ayrılmıştır. 2019-2023 yılları arasında 319 milyar 492 milyon 831 bin lira atık yönetimine ayrılmıştır. Atık su yönetimi için yapılan harcamalar ise 96 milyar 307 milyon 337 bin lira olarak kaydedilmiştir.

Bunun yanı sıra, biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla 34 milyar 71 milyon 635 bin lira, toprak ve suların korunmasına yönelik ise 22 milyar 842 milyon 177 bin lira harcama yapılmıştır. Dış ortam havasını korumaya yönelik harcamalar ise 16 milyar 800 milyon 297 bin lira şeklinde gerçekleşmiştir.

Gelişen Yatırımlar

Özellikle çevre koruma yatırıcıları da dikkat çekiyor. Son 5 yılda 110 milyar 883 milyon 800 bin lira civarında yatırım yapıldı. Bu rakamın 92 milyar 264 milyon 518 bin lirasını mali ve mali olmayan şirketler, 18 milyar 619 milyon 282 bin lirasını ise kar amacı gütmeyen kuruluşlar üstlendi.

Toplam çevre koruma harcamaları ise şu şekilde özetlenebilir:

Harcama Konuları Toplam Tutar (bin lira) Oran Atık yönetimi 319.492.831 %62,12 Atık su yönetimi 96.307.337 %18,73 Biyolojik çeşitliliğin korunması 34.071.635 %6,63 Toprak ve yüzey sularının korunması 22.842.177 %4,44 Diğer harcamalar 21.423.364 %4,17 Dış ortam havasını koruma 16.800.297 %3,26 Araştırma ve geliştirme 3.178.419 %0,62 Diğer 45.112 %0,01 Toplam 514.283.889 100

Bu veriler, Türkiye'nin çevre koruma konusundaki kararlılığını ve yatırım potansiyelini gözler önüne sermektedir.