Türkiye-Afrika Günü'nde İş Birliği Vurgusu: 1,5 Milyar Dolar Finansman

Türkiye-Afrika Günü Etkinliği Başladı

Türkiye-Afrika Günü, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) işbirliğinde düzenleniyor. Etkinliğin bu yılki ana teması ise "Türkiye-Afrika İş Birliği: Altyapı Gelişimi İçin Ortaklıkların Derinleştirilmesi" olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar da etkinliğe katıldı.

Finansman Destekleri Artıyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, açılış konuşmasında, geçen yıl ihracatçılara sağlanan toplam 49 milyar dolarlık destekten, 25 milyar dolarının ihracat sigortası ve 24 milyar dolarının kredi kullandırımı için kullanıldığını belirtti. Güney, Afrika kıtasındaki projelere bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar dolar finansman sağlandığını vurguladı. Ayrıca toplam 3,7 milyar dolarlık alıcı kredisi portföyünde Afrika ülkelerinin payının %42 olduğunu ifade etti.

Güçlü İş Birlikleri

Güney, AFC ile imzalanan hissedarlık anlaşmasının önemini de vurgulayarak, "Türk Eximbank, AFC'nin ilk Afrika dışı hissedarı oldu. Bu, bir finansal yatırım olmanın ötesinde, işbirliğimize olan inancımızın da bir göstergesidir" dedi. Türk müteahhitlerinin 54 Afrika ülkesinin 45'inde faaliyet gösterdiğini belirten TMB Başkanı Erdal Eren, son 50 yılda Türk müteahhitlerinin 137 ülkede 12 bin 500'den fazla projeyi tamamladığını aktardı.

İkili Ticaret Hacmi Yükseliyor

AFC Başkanı Samaila Zubairu, Türkiye’nin Afrika ile ticaret hacminin 2003’te 5,4 milyar dolar seviyesinden, bugün 40 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Zubairu, Türk iş dünyasının Afrika’da büyük fırsatlarla karşılaştığını ve kıtanın altyapı açığını kapatmak için yılda yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım gerektiğini belirtti.

Etkinlik, uzman isimlerin bulunduğu panellerle devam ederken, yarın da sürecek ve AFC ile Çalık Enerji ve Aksa Enerji arasındaki işbirliği anlaşmalarının imzası yapılacak.

Türkiye-Afrika Günü, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde başladı. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, etkinlikte konuştu.

Türkiye-Afrika Günü, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde başladı. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, etkinlikte konuştu.