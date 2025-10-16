Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Başladı: Afrika Yatırım Çekiciliği Öne Çıkıyor

Özgür Volkan Ağar'ın Değerlendirmesi

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Afrika'nın coğrafi konumuyla yatırımcıları çeken bir bölge olduğunu belirterek, "Kıta, uluslararası sistem içerisinde daha etkin rol oynamaya başladı. Afrika kıtası küresel sahnede ağırlığı artan bölgesel bir güç haline geldi." dedi.

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla başladı.

Forum kapsamında, Afrika'nın artan bölgesel ağırlığı ve yatırım fırsatları gündeme geldi. Katılımcılar, kıtadaki ekonomik iş birliği ve yatırım olanaklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılarak konuşma yaptı.