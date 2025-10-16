Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na 50 Afrika Ülkesinden Katılım
DEİK Başkanı Nail Olpak, resmi kayıtlara göre forumda 50 Afrika ülkesinden temsilcilerin bulunduğunu açıkladı.
Olpak'tan dikkat çeken değerlendirme
Olpak, "Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim." dedi.
Etkinlik, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
Anadolu Ajansını
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.