Türkiye Ağustos Dış Ticareti: İhracat Düştü, Açık Geriledi

Türkiye'nin Ağustos dış ticaret verileri açıklandı

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan geçici verilere göre, ağustos ayında dış ticarette belirgin dalgalanmalar yaşandı. Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ve ithalatta yıllık bazda gerileme kaydedildi.

Ağustos verileri

İhracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 3,9 düşüşle 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalarak 4 milyar 211 milyon dolar seviyesine geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 81,5'ten geçen ay yüzde 83,8'e yükseldi.

Ocak-Ağustos dönemi

Yılın ilk sekiz ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178 milyar 18 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 5,6 yükselişle 238 milyar 159 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,7 artışla 60 milyar 140 milyon dolar'a yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2024 döneminde yüzde 75,7 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,7'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 0,9 artışla 20 milyar 301 milyon dolar oldu (önceki yıl 20 milyar 114 milyon dolar). Aynı kapsamda ithalat yüzde 2,2 azalarak 19 milyar 963 milyon dolar seviyesine geriledi (önceki yıl 20 milyar 405 milyon dolar).

Enerji ve altın hariç dış ticaret fazlası, ağustosta 338 milyon dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret hacmi yüzde 0,6 azalarak 40 milyar 264 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,7 olarak hesaplandı.

