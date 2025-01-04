DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.461.723,01 0,47%

Türkiye, Avrupa'ya Gaz Tedarikinde Yeni Fırsatlar Sunuyor

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküp gaz ihraç edebileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:25
Türkiye, Avrupa'ya Gaz Tedarikinde Yeni Fırsatlar Sunuyor

Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliğine Katkısı Artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Bayraktar, Avrupa'nın siyasi irade göstermesi ve enterkonneksiyon yatırımları gerçekleştirmesi halinde, Balkan Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini belirtti.

Suriye'nin Enerji Altyapısının Yeniden İnşası

Bayraktar, Japon Nikkei Gazetesi'ne verdiği mülakatta, Ukrayna üzerinden transfer edilen Rus gazının akışının durmasının ardından, Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin enerji altyapısının oldukça kötü durumda olduğunu dile getiren Bakan, yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bayraktar, Halep ve Afrin gibi Suriye şehirlerine elektrik sağladıklarını, bu tedariki daha güneye uzatma imkanının bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, hanelere dizel jeneratör yakıtı tedarik edebileceklerini de vurguladı.

Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Türkiye'nin Suriye'ye bir doğal gaz boru hattı inşa edebileceği fikrini de dile getiren Bayraktar, iletim hatlarının onarılması durumunda özel sektöre ait yüzer elektrik üretim santrallerinin kullanılabileceğini kaydetti. Uluslararası topluma Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olma ve Şam'a yönelik yaptırımların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Katar Gazı, Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Ulaşabilir

Bayraktar, Suriye üzerinden Katar'dan Türkiye'ye doğal gaz boru hattı projesinin yeniden canlandırılmasına da değindi. Çeşitliliğin herkes için faydalı olduğuna dikkat çekerek, Katar gazının Türkiye'ye ulaştıktan sonra mevcut boru hattı altyapısıyla Avrupa'ya ulaşabileceğinin altını çizdi.

"Bu tür bir boru hattı için gerekli olan şey, güvenli bir taşıma sistemidir. Bu da istikrarlı bir Suriye ve istikrarlı bir bölge gerektirir," diyen Bayraktar, tüm bunların zaman alabileceğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Japon Nikkei Gazetesi'ne Ukrayna üzerinden...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Japon Nikkei Gazetesi'ne Ukrayna üzerinden transfer edilen Rus gazının akışının durması ve Suriye'nin enerji alt yapısının yeniden inşasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigara fiyatlarına rekor zam geldi! Güncel sigara fiyatları açıklandı
2
Türkiye, Yeşil Hidrojen Üretiminde Küresel Bir Merkez Olma Yolunda İlerliyor
3
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 11 Bin 878 Lira 96 Kuruş
4
Kıyıda köşede birikmiş parası olan yaşadı! O banka tam 24 bin TL'yi koşulsuz şartsız elinize sayacak
5
Bakan Kacır'dan AK Parti Beykoz Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalar
6
Türkiye, Avrupa'ya Gaz Tedarikinde Yeni Fırsatlar Sunuyor
7
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı