Türkiye, Avrupa'ya Gaz Tedarikinde Yeni Fırsatlar Sunuyor

Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliğine Katkısı Artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Bayraktar, Avrupa'nın siyasi irade göstermesi ve enterkonneksiyon yatırımları gerçekleştirmesi halinde, Balkan Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini belirtti.

Suriye'nin Enerji Altyapısının Yeniden İnşası

Bayraktar, Japon Nikkei Gazetesi'ne verdiği mülakatta, Ukrayna üzerinden transfer edilen Rus gazının akışının durmasının ardından, Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin enerji altyapısının oldukça kötü durumda olduğunu dile getiren Bakan, yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bayraktar, Halep ve Afrin gibi Suriye şehirlerine elektrik sağladıklarını, bu tedariki daha güneye uzatma imkanının bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, hanelere dizel jeneratör yakıtı tedarik edebileceklerini de vurguladı.

Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Türkiye'nin Suriye'ye bir doğal gaz boru hattı inşa edebileceği fikrini de dile getiren Bayraktar, iletim hatlarının onarılması durumunda özel sektöre ait yüzer elektrik üretim santrallerinin kullanılabileceğini kaydetti. Uluslararası topluma Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olma ve Şam'a yönelik yaptırımların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Katar Gazı, Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Ulaşabilir

Bayraktar, Suriye üzerinden Katar'dan Türkiye'ye doğal gaz boru hattı projesinin yeniden canlandırılmasına da değindi. Çeşitliliğin herkes için faydalı olduğuna dikkat çekerek, Katar gazının Türkiye'ye ulaştıktan sonra mevcut boru hattı altyapısıyla Avrupa'ya ulaşabileceğinin altını çizdi.

"Bu tür bir boru hattı için gerekli olan şey, güvenli bir taşıma sistemidir. Bu da istikrarlı bir Suriye ve istikrarlı bir bölge gerektirir," diyen Bayraktar, tüm bunların zaman alabileceğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Japon Nikkei Gazetesi'ne Ukrayna üzerinden transfer edilen Rus gazının akışının durması ve Suriye'nin enerji alt yapısının yeniden inşasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.