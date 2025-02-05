Türkiye Beyaz Eşya Satışları 10 Milyon Adede Ulaştı, İhracat Azaldı

Beyaz Eşya Sektörü İç Satışları %7 Artışla 10 Milyon Adede Ulaştı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, iç satışların geçen yıl %7 artış göstererek 10 milyon adede ulaştığını, ancak ihracatta azalış trendinin devam ettiğini açıkladı.

Küresel Ekonomi ve Türkiye

Aralık 2024 tarihli ekonomik görünüm raporuna göre, küresel ekonomik daralmanın ardından 2024 yılında dünya ekonomisinde kısmi bir toparlanma beklendiğini belirten Sığın, bu durumun 2025 yılında da devam edeceğini öngördü.

OECD tahminlerine göre, global ekonomik büyümenin 2024'te %3.2, 2025 ve 2026 yıllarında ise %3.3 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İç Pazarın Önemi

Sığın, iç pazarın sektörün en büyük güç kaynağı olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "Dış pazarlardaki dalgalanmalardan koruyan en önemli etmen her daim iç pazar canlılığı oldu" dedi. Ancak son iki yıldır ihracatta önemli kayıplar yaşandığını ekledi.

Enerji Verimli Ürünler ve Sektör Sürdürülebilirliği

Sığın, enerj verimli ürünlere yönelik teşviklerin sektördeki rekabet gücünü artıracak ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu ifade etti. 2014 yılına göre buzdolabı ürünlerinde sağlanan %16 enerji tasarrufu, bu alandaki ilerlemenin bir göstergesi.

Küresel Ekonomik Zorluklar ve Rekabet Gücü

TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, küresel ekonomik zorlukların sanayiciler üzerindeki baskı oluşturduğunu belirtti. Enflasyon ve artan ham madde maliyetleri sektörün rekabet gücünü tehdit etmektedir.

Tüketicilere Yetkili Servis Uyarısı

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, tüketicileri yetkili servislere ulaşmaları için markaların resmi web siteleri veya servis.gov.tr adresini kullanmaları konusunda uyardı. Bu sayede güvenli ve doğru hizmet alabileceklerini vurguladı.