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Türkiye, Blokzincir ve DeFi ile Dijital Ekonomide Milli Alternatifler Geliştiriyor

Türkiye, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile blokzincir ve DeFi alanında milli çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:06
Türkiye, Blokzincir ve DeFi ile Dijital Ekonomide Milli Alternatifler Geliştiriyor

Türkiye Blokzincir ve Fintekte Milli Alternatiflere Yöneliyor

Türkiye, dijital ekonomiye entegrasyonunu hızlandırmak için blokzincir, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu (RWA) konularında milli alternatifler geliştirmeye başladı. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesine göre, bu alanda yerli ve milli çözümler öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Bakanlık, Geliştirme Çalışmaları İçin Kolları Sıvadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, blokzincir, DeFi, kripto varlıklar ve RWA teknolojileri için gerekli teknik ve hukuki altyapıyı oluşturmayı planlıyor. Türkiye'nin dijital alt yapısının güçlenmesi ve küresel rekabette ön plana çıkması için bu adımlar büyük önem taşıyor.

Yerli Çözümler İçin AR-GE Desteği

TÜBİTAK BİLGEM liderliğinde, yerli blokzincir teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları desteklenecek. Ayrıca akıllı sözleşmelerin yasal geçerliliğinin artırılmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve yerel finans teknolojileri (Fintek) girişimlerinin gelişimine katkı sağlanacak.

RWA ile Parçalı Mülkiyet Fırsatları

RWA'nın blokzincir ekosistemine entegrasyonu, Türkiye'nin bu alandaki oyunculuğunu pekiştirecek. Analistlere göre RWA, 2030 yılına kadar 15 trilyon dolarlık bir ekosistem olacak. Bu teknoloji, erişilebilirlik, likidite ve şeffaflık sağlama potansiyeli ile dikkat çekiyor.

Dünya Çapında Gelişmeler ve Türkiye’nin Stratejisi

ABD, Çin ve Avrupa Birliği, blokzincir teknolojisine yönelik önemli AR-GE yatırımları yapmakta. Türkiye’nin bu alandaki atılımları, küresel arenada rekabet gücünü artıracak ve dijital ekonomiye entegrasyonu hızlandıracak.

Uzman Görüşleri

Bahçeşehir Üniversitesi'nden Dr. Bora Erdamar, Bakanlık tarafından yayımlanan belgenin vizyoner başlıklar içerdiğini belirtti. Özellikle emlak, turizm ve finans sektörlerinde parçalı mülkiyet projelerinin stratejik önem taşıdığına vurgu yaptı. İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar ise Türkiye'nin blokzincirle kamu hizmetlerine daha **şeffaf** ve **etkin** bir sistem kazandırabileceğini ifade etti.

Dündar, RWA'nın kullanılmasının Türkiye’de finansal piyasalarda derinleşme ve yatırım süreçlerinde hızlanma sağlayacağını vurguladı. Bu stratejinin başarılı bir şekilde uygulanması, Türkiye'yi blokzincir ekosisteminde bölgesel bir lider konumuna yükseltebilir.

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