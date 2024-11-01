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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4. Enflasyon Raporunu Açıkladı

TCMB, 8 Kasım'da 4. Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Başkan Fatih Karahan toplantıda detayları paylaşacak.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4. Enflasyon Raporunu Açıkladı

TCMB 4. Enflasyon Raporu'nu 8 Kasım'da Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılı dörtünde enflasyon raporunu 8 Kasım'da Ankara'da tanıtacak. TCMB'nin yaptığı duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2024-IV" tanıtımı için saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

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Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan bu toplantı, TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. Toplantının detayları buradan takip edilebilir.

Önceki Tahminler

TCMB, daha önce yapmış olduğu 3. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 yılının sonunda enflasyonun %38'e gerileyeceğini öngörmüştü. Ayrıca 2025 ve 2026 yıllarındaki enflasyon tahminlerini sırasıyla %14 ve %9 seviyelerinde korumuştu.

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