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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

TCMB, 15.30'da döviz kurlarını güncelledi. İşte güncel bilgiler...

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:50
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), saat 15.30'da belirlediği döviz kurlarını açıkladı. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurları:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 33.9531 34.0142 33.9293 34.0652
1 AVUSTRALYA DOLARI 23.0716 23.2220 22.9655 23.3614
1 DANİMARKA KRONU 5.0736 5.0985 5.0700 5.1102
1 EURO 37.9058 37.9740 37.8792 38.0310
1 İNGİLİZ STERLİNİ 45.0895 45.3246 45.0579 45.3925
1 İSVİÇRE FRANGI 39.9358 40.1922 39.8759 40.2525
1 İSVEÇ KRONU 3.3212 3.3556 3.3189 3.3633
1 KANADA DOLARI 24.9895 25.1022 24.8970 25.1976
1 KUVEYT DİNARI 110.6609 112.1089 109.0010 113.7906
1 NORVEÇ KRONU 3.2258 3.2475 3.2235 3.2549
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.0481 9.0644 8.9803 9.1324
1 JAPON YENİ 23.5536 23.7096 23.4665 23.7997

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.4682
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.6818
1 DANİMARKA KRONU 0.8482
1 İSVİÇRE FRANGI 10.18
1 İSVEÇ KRONU 143.81
1 JAPON YENİ 1.3569
1 KANADA DOLARI 10.50
1 NORVEÇ KRONU 3.7525

Özel Çekme Hakkı

Özel Çekme Hakkı (SDR) için olan döviz kurları ise şu şekildedir:

  • 1 SDR: 1.35241 ABD DOLARI
  • 1 SDR: 45.9597 Türk Lirası

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