Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), saat 15.30'da belirlediği döviz kurlarını açıkladı. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurları:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 33.9531 34.0142 33.9293 34.0652 1 AVUSTRALYA DOLARI 23.0716 23.2220 22.9655 23.3614 1 DANİMARKA KRONU 5.0736 5.0985 5.0700 5.1102 1 EURO 37.9058 37.9740 37.8792 38.0310 1 İNGİLİZ STERLİNİ 45.0895 45.3246 45.0579 45.3925 1 İSVİÇRE FRANGI 39.9358 40.1922 39.8759 40.2525 1 İSVEÇ KRONU 3.3212 3.3556 3.3189 3.3633 1 KANADA DOLARI 24.9895 25.1022 24.8970 25.1976 1 KUVEYT DİNARI 110.6609 112.1089 109.0010 113.7906 1 NORVEÇ KRONU 3.2258 3.2475 3.2235 3.2549 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.0481 9.0644 8.9803 9.1324 1 JAPON YENİ 23.5536 23.7096 23.4665 23.7997

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.4682 1 AVUSTRALYA DOLARI 6.6818 1 DANİMARKA KRONU 0.8482 1 İSVİÇRE FRANGI 10.18 1 İSVEÇ KRONU 143.81 1 JAPON YENİ 1.3569 1 KANADA DOLARI 10.50 1 NORVEÇ KRONU 3.7525

Özel Çekme Hakkı

Özel Çekme Hakkı (SDR) için olan döviz kurları ise şu şekildedir: