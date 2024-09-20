Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), saat 15.30'da belirlediği döviz kurlarını açıkladı. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurları:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.9531
|34.0142
|33.9293
|34.0652
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|23.0716
|23.2220
|22.9655
|23.3614
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0736
|5.0985
|5.0700
|5.1102
|1
|EURO
|37.9058
|37.9740
|37.8792
|38.0310
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|45.0895
|45.3246
|45.0579
|45.3925
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.9358
|40.1922
|39.8759
|40.2525
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.3212
|3.3556
|3.3189
|3.3633
|1
|KANADA DOLARI
|24.9895
|25.1022
|24.8970
|25.1976
|1
|KUVEYT DİNARI
|110.6609
|112.1089
|109.0010
|113.7906
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.2258
|3.2475
|3.2235
|3.2549
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.0481
|9.0644
|8.9803
|9.1324
|1
|JAPON YENİ
|23.5536
|23.7096
|23.4665
|23.7997
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.4682
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.6818
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8482
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.18
|1
|İSVEÇ KRONU
|143.81
|1
|JAPON YENİ
|1.3569
|1
|KANADA DOLARI
|10.50
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7525
Özel Çekme Hakkı
Özel Çekme Hakkı (SDR) için olan döviz kurları ise şu şekildedir:
- 1 SDR: 1.35241 ABD DOLARI
- 1 SDR: 45.9597 Türk Lirası