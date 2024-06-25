Bist 100
10.679,98 0%
DOLAR
32,96 0,16%
EURO
35,33 -0,15%
ALTIN
2.446,92 -0,42%

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri, 146.3 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 17:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son verilere göre toplam rezervi 146 milyar 301 milyon dolar olarak açıkladı. Bu artışla birlikte Merkez'in rezervleri 150 milyon dolarlık bir artış gösterdi.

Altın Rezervleri 57.9 Milyar Dolara Geriledi 

Altın rezervleri, 59 milyar 796 milyon dolar seviyesinden 57 milyar 868 milyon dolara gerileyerek yeni bir düzeye indi.

Döviz Rezervi 88.4 Milyar Dolara Çıktı

Ülkenin döviz rezervi, 86 milyar 356 seviyesinden 88 milyar 433 milyon dolara yükselerek önemli bir artış kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

4A- 4B'liye yüzde 38 zam açıklaması! En düşük maaş 13.800 TL açıklandı! 17 Temmuz'da geliyor

Kiracıları köşeye sıkıştıran karar! Bir de bunun cezasını ödeyecekler

Köprü ve otoyollara yeni zam! Temmuz'da 4 katı artıyor

Oh çektirtecek gelişme! Erdoğan onayı vermeyince vergi paketinden çıkartıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir

Kiracıları köşeye sıkıştıran karar! Bir de bunun cezasını ödeyecekler

Bakanlık o duruma da el attı! 1500 TL sosyal yardım sağlanıyor

O bankadan emekli maaşı alan yaşadı! Tek başvuruyla 16.700 TL nakit avans hazır!

Oh çektirtecek gelişme! Erdoğan onayı vermeyince vergi paketinden çıkartıldı!

Sıfır otomobilde faiz sıfırlandı! Bu modeller faizsiz kapış kapış satılıyor

Köprü ve otoyollara yeni zam! Temmuz'da 4 katı artıyor

4A- 4B'liye yüzde 38 zam açıklaması! En düşük maaş 13.800 TL açıklandı! 17 Temmuz'da geliyor

100.000 TL’yi Perşembe saat 13.00’e kadar çekin! Kredi faizleri hortladı hortlayacak

Buradan kontrol etmeden sakın ev almayın! Bir kuruş ücret alınmıyor

Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor! ŞOK aktüel indirimi 30 Haziran'a kadar sürecek

Prim gün sayınız eksikse dert etmeyin! Hükümet devreye girdi: Düşük primle erken emeklilik mümkün