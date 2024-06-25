Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son verilere göre toplam rezervi 146 milyar 301 milyon dolar olarak açıkladı. Bu artışla birlikte Merkez'in rezervleri 150 milyon dolarlık bir artış gösterdi.

Altın Rezervleri 57.9 Milyar Dolara Geriledi

Altın rezervleri, 59 milyar 796 milyon dolar seviyesinden 57 milyar 868 milyon dolara gerileyerek yeni bir düzeye indi.

Döviz Rezervi 88.4 Milyar Dolara Çıktı



Ülkenin döviz rezervi, 86 milyar 356 seviyesinden 88 milyar 433 milyon dolara yükselerek önemli bir artış kaydetti.