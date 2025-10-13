Türkiye ’Dağıtım 2.0’ Vizyonuna Hazırlanıyor: Elektrifikasyon Şebekeyi Zorluyor

Türkiye ’Dağıtım 2.0’ Vizyonuna Hazırlanıyor

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Dicle Elektrik tarafından düzenlenen basın buluşmasında elektrifikasyonun hızlandığını ve dağıtım sistemlerinde köklü bir dönüşüm gerektiğini duyurdu.

Elektrifikasyon ve Dağıtım 2.0

Erdoğan, "Dağıtık üretim, elektrikli araçların şarj ihtiyacı, klima yükleri ve veri merkezlerinin enerji talepleri gibi yeni dinamikler sisteme ciddi bir yük getiriyor. Bu da bizi klasik şebeke anlayışından çıkararak 'Dağıtım 2.0' vizyonuna yöneltiyor." ifadeleriyle yeni dönemin gerektirdiği yapısal değişimi özetledi.

Yeni modelin hedefi, dijital altyapılarla güçlendirilmiş, veri yönetimi kabiliyeti yüksek, iklim değişikliğine dayanıklı ve tüketici odaklı bir dağıtım yapısı kurmak. Erdoğan, bu vizyonun kamu destekleri ve finansal mekanizmalarla aşama aşama hayata geçirileceğini belirtti.

Yatırımlarda Hızlanma

Erdoğan, dağıtım şirketlerinin yatırım tutarlarının 2013'te 980 milyon dolar seviyesinden bugün 2 milyar doların üzerine çıktığını vurguladı ve "Dağıtım 2.0 olarak adlandırılan yeni sistem modeline geçmek için daha fazla yatırım gerektiğini" ifade etti.

Kayıp-kaçak Mücadelesi ve Etkileri

Erdoğan, kayıp-kaçağın "siyasi, hukuki, toplumsal ve ahlaki boyutları da bulunan çok katmanlı bir mesele" olduğuna dikkat çekti ve "kayıp-kaçakla mücadele topyekun bir yaklaşım gerektiriyor" dedi. Erdoğan, sektörün kararlı yatırımlar, rasyonel işletmecilik ve sıkı denetimlerle kayıp-kaçak oranlarında önemli ilerlemeler sağladığını, bunun üretim ve ekonomik faaliyetleri doğrudan desteklediğini söyledi.

Hedefin kayıp-kaçak oranlarını Avrupa standartlarına indirmek olduğu kaydedildi.

İklim Baskısı ve Yaz Talebi

2025 yazının son yılların en sıcak dönemlerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu sıcak yazın etkisiyle elektrik enerjisi talebi özellikle klima kullanımının yoğun olduğu bölgelerde ciddi şekilde arttı. Dicle bölgesinde yalnızca bir ilimizde elektrik tüketimi geçen yıla kıyasla iki katına çıktı." dedi.

Erdoğan, bu düzeydeki talep artışlarının bir yıl önceden tam olarak öngörülmesinin zor olduğunu, sistemin buna göre düzenlenmesinin zamana ve yatırıma bağlı olduğunu belirterek, "Dağıtım sektörü olarak bu süreci olağanüstü bir gayretle yönetiyoruz. Ancak küresel iklim değişikliğine bağlı olarak aşırı hava olaylarının artacağını öngörüyoruz. Şebekelerimizi daha esnek ve dirençli hale getirmek artık bir zorunluluk." diye konuştu.

Dağıtım 2.0 Kavramsal Tasarım Belgesi

Erdoğan, sektörün gelecek 10 yılına ışık tutacak "Dağıtım 2.0 Kavramsal Tasarım Belgesi"nin hazırlandığını belirtti. Belgeyle hem dijital dönüşüm hem de iklim dayanıklılığı merkezli bir vizyon ortaya konulacağı, kamu kurumlarının desteği ve finansal kaynakların etkin kullanımıyla bu hedeflere adım adım ulaşılacağı vurgulandı.

Erdoğan ayrıca, bu çalışmaların yalnızca enerji verimliliğiyle sınırlı kalmayıp sürdürülebilir kalkınma açısından da kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

