Türkiye'de 59 İl, 2023'te İhracatını Artırdı

Ticaret Bakanlığı Verileriyle Türkiye'nin İhracat Performansı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2023'ün ocak-kasım döneminde Türkiye'de 59 il ihracatını artırdı.

Bu dönemde 30 il 1 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirerek dikkat çekti. Kapsamlı verilere göre, Türkiye'nin ticaretinde güçlü bir artış gözlemleniyor.

İstanbul Ortalığı Salladı

Kasıma ilişkin verilerde, İstanbul, 5 milyar 38 milyon dolar ihracatla en yüksek rakama ulaşarak zirvede yer aldı. Ancak, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 azalış yaşandı.

İstanbul'u Kocaeli izleyerek 2 milyar 528 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi, burada da yüzde 2,7 düşüş söz konusu oldu. İzmir ise 1 milyar 973 milyon dolar ihracatla takip etti ve yüzde 13,7’lik bir düşüş yaşadı.

İhracatın Öne Çıkan Kalemleri

İstanbul'un ihracatında en çok dikkat çeken ürün kalemi kıymetli taşlar oldu. Bu ürünlerin ihracatı 956 milyon 732 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. Bunu örme giyim eşyası veya aksesuarı (537 milyon 905 bin dolar) ve kazanlar, makineler (487 milyon 53 bin dolar) izledi.

Kocaeli'nde ise, motorlu kara taşıtları 887 milyon 761 bin dolar ile en fazla ihracat yapılan sektör oldu. İzmir'de ise mineral yakıtlar ve mineral yağlar, ihracatın en büyük kalemi olarak 484 milyon 288 bin dolar değerinde dış satım gerçekleştirdi.

En Çok İhracat Yapılan Ülkeler

İstanbul'un en fazla ihracat yaptığı ülke 385 milyon 345 bin dolar ile ABD olurken, bunu Birleşik Arap Emirlikleri (381 milyon 842 bin dolar) ve İngiltere (328 milyon 710 bin dolar) takip etti.

Kocaeli'nden en fazla dış satım 252 milyon 453 bin dolar ile İngiltere'ye yapıldı, ardından Almanya (169 milyon 817 bin dolar) ve İtalya (163 milyon 31 bin dolar) geldi. İzmir'de ise lider ülke ABD oldu; ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Hollanda yer aldı.

Sonuç olarak, ocak-kasım dönemindeki bu veriler, Türkiye'nin ihracat potansiyelinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor.