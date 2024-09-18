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Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl

Türkiye'nin doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl. Kadınlar 80 yıl, erkekler ise 74,7 yıl yaşıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:50
Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl

Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ait "Hayat Tabloları" verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl olarak hesaplandı.

Erkekler ve Kadınlar Arasındaki Yaşam Süresi Farkları

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 74,7 yıl, kadınlarda ise 80 yıl olarak saptandı. Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,3 yıl daha uzun yaşamaktadır.

Yaş Gruplarına Göre Kalan Ortalama Yaşam Süreleri

  • 15 Yaş: 63,5 yıl (erkeklerde 60,9 yıl, kadınlarda 66,1 yıl)
  • 30 Yaş: 49,1 yıl (erkeklerde 46,6 yıl, kadınlarda 51,5 yıl)
  • 50 Yaş: 30,1 yıl (erkeklerde 27,8 yıl, kadınlarda 32,3 yıl)
  • 65 Yaş: 17,4 yıl (erkeklerde 15,7 yıl, kadınlarda 19 yıl)

En Yüksek ve En Düşük Beklenen Yaşam Süreleri

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il Tunceli olup, burada bu süre 80,8 yıl olarak kaydedilmiştir. Şırnak ve Mardin ise 79,7 yıl ile hemen ardından gelmektedir. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise Kilis olarak 76,1 yıl belirlenmiştir.

İstanbul ve Ankara'nın Durumu

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, 78,6 yıl ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir yaşam süresine sahiptir. Bununla birlikte, başkent Ankara da 79,2 yıl ile ortalamanın üstünde yer almaktadır.

Eğitim Düzeyi ve Beklenen Yaşam Süresi

Verilere göre, eğitim düzeyi arttıkça beklenen yaşam süresi de uzamaktadır. Özellikle ortaöğretim altı ile yükseköğretim düzeyindeki kişiler arasındaki beklenen yaşam süresi farkı yaklaşık 5 yıl civarındadır.

Eğitim Durumuna Göre İlk Hesaplama

Türkiye'de, özel hayat tabloları 2013 yılından itibaren yıllık üretimle oluşturulmaktadır. İlk kez eğitim durumuna göre beklenen yaşam süresi bilgileri de hesaplanmıştır.

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