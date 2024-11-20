Türkiye'de Elektrik İhtiyacı Rüzgar ve Güneşle Karşılanıyor

Türkiye, enerji alanında yaptığı yenilikçi adımlarla dikkat çekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını yalnızca rüzgar ve güneş santrallerinden üretilen elektrikle karşıladıklarını açıkladı.

Bakan Bayraktar’ın yaptığı açıklamalara göre, Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada ilk 11'e, Avrupa'da ise 5. sıraya yerleşti. Güneş enerjisi kurulu gücü 19 bin 5 megavata ulaşarak, toplam kurulu güçten %16,6 pay aldı.

2023 yılının ilk 10 ayında Türkiye’de toplam 289 milyon 406 bin megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin %61,7’si yerli kaynaklardan elde edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yerli üretim oranı artış göstermiş, %57,1’den %61,7’ye çıkmıştır.

Güneş Enerjisinin Önemi Artıyor

Ekim ayı itibarıyla, güneş enerjisi kurulu gücü bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1’lik bir artış göstererek %16,6’ya ulaştı. 2022 yılı ekim ayında bu oran %10,5 olarak kaydedilmişti.

Elektrik Talebi Sürekli Artıyor

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik talebinin son 20 yılda her yıl ortalama %4,4 arttığını belirtti. Mevcut elektrik talebi 335 milyon megavatsaate yükselmiş durumda. Bu artışı karşılamak için altyapıya büyük yatırımlar yapıldığı vurgulandı.

Rüzgar ve Güneş Gücü Yükseliyor

Bakan, 2000'li yılların başında neredeyse sıfırdan başlayan rüzgar ve güneş kurulu gücünün bugün 31 bin megavat seviyesine ulaştığını belirtti. Bayraktar, “Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını, sadece rüzgar ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrik ile karşılıyoruz.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.