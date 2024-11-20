DOLAR
34,43 -0,08%
EURO
36,4 0,5%
ALTIN
2.909,38 0,31%
BITCOIN
3.216.687,09 -1,01%

Türkiye'de Elektrik İhtiyacı Rüzgar ve Güneşle Karşılanıyor

Türkiye, tüm hanelerin elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş santrallerinden karşılayarak büyük bir dönüşüme imza attı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:37
Türkiye'de Elektrik İhtiyacı Rüzgar ve Güneşle Karşılanıyor

Türkiye, enerji alanında yaptığı yenilikçi adımlarla dikkat çekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını yalnızca rüzgar ve güneş santrallerinden üretilen elektrikle karşıladıklarını açıkladı.

Bakan Bayraktar’ın yaptığı açıklamalara göre, Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada ilk 11'e, Avrupa'da ise 5. sıraya yerleşti. Güneş enerjisi kurulu gücü 19 bin 5 megavata ulaşarak, toplam kurulu güçten %16,6 pay aldı.

2023 yılının ilk 10 ayında Türkiye’de toplam 289 milyon 406 bin megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin %61,7’si yerli kaynaklardan elde edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yerli üretim oranı artış göstermiş, %57,1’den %61,7’ye çıkmıştır.

Güneş Enerjisinin Önemi Artıyor

Ekim ayı itibarıyla, güneş enerjisi kurulu gücü bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1’lik bir artış göstererek %16,6’ya ulaştı. 2022 yılı ekim ayında bu oran %10,5 olarak kaydedilmişti.

Elektrik Talebi Sürekli Artıyor

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik talebinin son 20 yılda her yıl ortalama %4,4 arttığını belirtti. Mevcut elektrik talebi 335 milyon megavatsaate yükselmiş durumda. Bu artışı karşılamak için altyapıya büyük yatırımlar yapıldığı vurgulandı.

Rüzgar ve Güneş Gücü Yükseliyor

Bakan, 2000'li yılların başında neredeyse sıfırdan başlayan rüzgar ve güneş kurulu gücünün bugün 31 bin megavat seviyesine ulaştığını belirtti. Bayraktar, “Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını, sadece rüzgar ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrik ile karşılıyoruz.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
23. Growtech Antalya Tarım Fuarı Kapılarını Açtı
2
Türkiye'de Elektrik İhtiyacı Rüzgar ve Güneşle Karşılanıyor
3
AB Ülkelerinde Bisiklet Üretimi %24 Düştü
4
Hacettepe Üniversitesi, ASELSAN Akademi Programı'na Katıldı
5
Malezya'nın Finans Stratejisi: Türkiye İçin Önemli Dersler
6
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
7
Rekabet Kurulu'ndan Veysel Elektronik ve 2B İnşaat Soruşturmasına Son

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek