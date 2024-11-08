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Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 951 bin MWh, tüketimi ise 936 bin MWh olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:16
Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün yapılan elektrik üretimi ve tüketim istatistikleri açıklandı. Resmi verilere göre, ülkemizde dün toplam 951 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, buna karşılık tüketim ise 936 bin 986 megavatsaat olarak kaydedildi.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine dayanan rapora göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 19.00'da 44 bin 480 megavatsaat ile gerçekleşti. Öte yandan, en düşük tüketim ise 05.00'te 31 bin 449 megavatsaat olarak belirlendi.

Elektrik Üretiminin Kaynağı

Dün, elektrik üretiminde en yüksek payı %25,1 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunun ardından %18 ile doğal gaz santralleri ve %16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, ayrıca dün toplam 16 bin 231 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 2 bin megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.

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