Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Doğal Gaz Önde

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün, Türkiye genelinde 1 milyon 62 bin 559 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 49 bin 63 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 51 bin 190 megavatsaat ile saat 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 33 bin 313 megavatsaat ile saat 03.00'te yaşandı.

Üretim Kaynakları

Günlük üretim verilerine göre, elektrik üretiminde doğal gaz santralleri yüzde 25,3 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri, üçüncü sırada ise yüzde 19,5 ile rüzgar santralleri takip etti.

Ticaret Verileri

Türkiye, dün 14 bin 468 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 972 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.