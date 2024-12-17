DOLAR
34,95 -0,14%
EURO
36,7 -0,14%
ALTIN
2.981,45 -0,08%
BITCOIN
3.722.708,25 -0,47%

Türkiye'de Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye'de çeşitli enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:12
Türkiye'de Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye, enerji projeleri kapsamında çeşitli illerde acele kamulaştırma kararları aldı. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve önemli detaylar içeriyor.

Kamulaştırma İşlemleri

Niğde'de Bor EDT GES elektrik üretim tesisinin ve Ankara'da Büyükkışla RES elektrik üretim tesisinin yapımı için gereken taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak. Bu taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilecek.

TEİAŞ Proje Güzergahları

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da birkaç enerji iletişim hattı proje yenileme çalışması için acele kamulaştırma yapılacağını açıkladı. Bu projeler arasında:

  • 380 kV Ambarlı DGKÇS-İkitelli Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi
  • 400 kV Deliklikaya GIS-Habipler Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi
  • 154 kV Deliklikaya GIS-İkitelli Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi
  • 400 kV Adapazarı TM-(Bağlum-Sincan EİH) Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesi
  • 154 kV Tufanbeyli-Yamanlı-2 HES Enerji İletim Hattı Projesi
  • 154 kV Kiraz-Ödemiş Enerji İletim Hattı Projesi
  • 154 kV Çamlıyayla Havza-Mersin 380 Enerji İletim Hattı Projesi

Bu projeler kapsamında, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma gerçekleştirilecek.

İl Bazında Kamulaştırma Çalışmaları

Ayrıca, Edirne'de tesis edilecek 154 kV (Edirne Çimento TM-Kırklareli TM) Brş.N.-Lalapaşa Çimento TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında da benzer kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu projede de taşınmazlar direk yerleri mülkiyet şeklinde ve iletken salınım gabarisi irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları Alındı
2
Aydın'daki Taşınmazın Satışı Onaylandı: 221 Milyon Lira ile Prestige Emlak Kazandı
3
Küresel Piyasalarda Karışıklık: Fed Kararları Bekleniyor
4
İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları
5
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı: 11.108 Puan
6
TCMB, Moneymate'ye Elektronik Para İhracı İzni Verdi

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?