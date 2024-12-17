Türkiye'de Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye, enerji projeleri kapsamında çeşitli illerde acele kamulaştırma kararları aldı. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve önemli detaylar içeriyor.

Kamulaştırma İşlemleri

Niğde'de Bor EDT GES elektrik üretim tesisinin ve Ankara'da Büyükkışla RES elektrik üretim tesisinin yapımı için gereken taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak. Bu taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilecek.

TEİAŞ Proje Güzergahları

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da birkaç enerji iletişim hattı proje yenileme çalışması için acele kamulaştırma yapılacağını açıkladı. Bu projeler arasında:

380 kV Ambarlı DGKÇS-İkitelli Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi

400 kV Deliklikaya GIS-Habipler Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi

154 kV Deliklikaya GIS-İkitelli Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi

400 kV Adapazarı TM-(Bağlum-Sincan EİH) Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesi

154 kV Tufanbeyli-Yamanlı-2 HES Enerji İletim Hattı Projesi

154 kV Kiraz-Ödemiş Enerji İletim Hattı Projesi

154 kV Çamlıyayla Havza-Mersin 380 Enerji İletim Hattı Projesi

Bu projeler kapsamında, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma gerçekleştirilecek.

İl Bazında Kamulaştırma Çalışmaları

Ayrıca, Edirne'de tesis edilecek 154 kV (Edirne Çimento TM-Kırklareli TM) Brş.N.-Lalapaşa Çimento TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında da benzer kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu projede de taşınmazlar direk yerleri mülkiyet şeklinde ve iletken salınım gabarisi irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacaktır.