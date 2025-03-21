Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye Üzerinden Enerji Hattı Projeleri İçin Acele Kamulaştırma

Türkiye, enerji ve altyapı projeleri kapsamında çeşitli illerinde bazı taşınmazları acele kamulaştırma kararı aldı. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine İçin Kamulaştırma

Cumhurbaşkanı'nın onayıyla, Censtorage-5 Cengiz GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara'da yer alan ilgili taşınmazlar Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacaktır.

Çorum'da İletim Hattı Projeleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü (TEİAŞ), "154 kV Hitit TM (Çorum-1) TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" çerçevesinde Çorum'da belirlenen taşınmazlarda; direk yerlerinin mülkiyeti ve iletken salınım gabarisinin irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırma gerçekleştirecektir.

Nevşehir'de Doğal Gaz Projeleri

Nevşehir'de, Derinkuyu ve Acıgöl ilçeleri için doğal gaz boru hattı projeleri kapsamındaki taşınmazların, sabit tesislerin, ulaşım yollarının, enerji nakil hatlarının ve katodik koruma hatlarının yapımı için Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

Sivas'ta Maden Üretimi İçin Kamulaştırma

Sivas'ta, S:209 numaralı IV. grup maden (demir) işletme ruhsatlı sahasında maden üretimine devam edilebilmesi için gerekli taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından acele kamulaştırılacaktır.

Kırklareli'de Vize İlçesi Projesi

Kırklareli'nin Vize İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi çerçevesinde belirlenen taşınmazlar, tesisler, ulaşım yolları ve enerji nakil hatları için BOTAŞ tarafından acele kamulaştırma yapılacaktır.