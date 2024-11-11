DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,74 0,26%
ALTIN
2.949,68 0,68%
BITCOIN
2.798.161,47 -2,85%

Türkiye'de Eylül Ayı İş Gücü İstatistikleri Açıklandı

Eylül'de Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 95 bin artarak 32.823.000 olurken, iş gücüne katılma oranı %54,4'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:23
Türkiye'de Eylül Ayı İş Gücü İstatistikleri Açıklandı

Eylül Ayı İş Gücü İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına dair iş gücü istatistiklerini yayınladı. Verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, eylülde bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bine ulaştı.

İstihdam Oranı ve Demografik Dağılım

İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3, kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

İş Gücüne Katılım Oranı

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, eylülde bir önceki aya kıyasla 131 bin kişi artışla 35 milyon 923 bin oldu. İş gücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 54,4 olarak hesaplandı. Bu oran erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 37 olarak belirlendi.

Çalışma Süreleri ve Atıl İş Gücü Oranı

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, eylülde aynı seviyede kalarak 42,7 saat oldu. Ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, eylülde aylık bazda 1,7 puan azalarak yüzde 25,6 olarak belirlendi.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Temel İş Gücü Göstergeleri

  • Nüfus: 66.016 bin kişi
  • İş gücü: 35.923 bin kişi
  • İstihdam: 32.823 bin kişi
  • İşsiz: 3.100 bin kişi
  • İş gücüne dahil olmayanlar: 30.093 bin kişi
  • İş gücüne katılma oranı: %54,4
  • İstihdam oranı: %49,7
  • İşsizlik oranı: %8,6
  • Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş): %17,1

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÖTV'siz araçlar için flaş karar: 1 Ocak'tan sonra 587 bin TL artacak
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eylül İş Gücü İstatistikleri Açıklaması
3
Hazine, Yarın 2 Tahvil İhalesi ve 2 Kira Sertifikası Satışı Yapacak
4
İstanbul'da Küresel İnternet Alan Adları Zirvesi: 5 Milyar Sosyal Medya Kullanıcısı vurgulandı
5
Türkiye Merkez Bankası'nın Belirlediği Döviz Kurları
6
2024'ün İkinci Çeyreği İçin Finansal Hesaplar Raporu Yayınlandı
7
2024'te Banka Kredileri Eğilimleri: Sıkılaşmadan Gevşemeye

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak