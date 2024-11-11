Türkiye'de Eylül Ayı İş Gücü İstatistikleri Açıklandı

Eylül Ayı İş Gücü İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına dair iş gücü istatistiklerini yayınladı. Verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, eylülde bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bine ulaştı.

İstihdam Oranı ve Demografik Dağılım

İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3, kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

İş Gücüne Katılım Oranı

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, eylülde bir önceki aya kıyasla 131 bin kişi artışla 35 milyon 923 bin oldu. İş gücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 54,4 olarak hesaplandı. Bu oran erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 37 olarak belirlendi.

Çalışma Süreleri ve Atıl İş Gücü Oranı

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, eylülde aynı seviyede kalarak 42,7 saat oldu. Ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, eylülde aylık bazda 1,7 puan azalarak yüzde 25,6 olarak belirlendi.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Temel İş Gücü Göstergeleri

Nüfus: 66.016 bin kişi

İş gücü: 35.923 bin kişi

İstihdam: 32.823 bin kişi

İşsiz: 3.100 bin kişi

İş gücüne dahil olmayanlar: 30.093 bin kişi

İş gücüne katılma oranı: %54,4

İstihdam oranı: %49,7

İşsizlik oranı: %8,6

Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş): %17,1

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.