Türkiye'de Günlük Elektrik: 1 milyon 110 bin 365 megavatsaat üretildi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 110 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 1 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik tüketim verileri

Dün en yüksek saatlik elektrik tüketimi 52 bin 448 megavatsaat ile saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 868 megavatsaat ile saat 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde kaynak dağılımı

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,8 ile ithal kömür ve yüzde 15 ile rüzgar santralleri izledi.

İthalat ve ihracat

Türkiye, dün 8 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 793 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.