Türkiye'de Günlük Elektrik: 990 bin 462 megavatsaat üretildi, 972 bin 876 megavatsaat tüketildi

Dün Türkiye'de 990 bin 462 megavatsaat üretim, 972 bin 876 megavatsaat tüketim kaydedildi; doğal gaz yüzde 27,7 ile ilk, ihracat 21 bin 752, ithalat 4 bin 167 megavatsaat.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:08
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 990 bin 462 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 876 megavatsaat oldu.

Saatlik Tüketim Zirvesi ve Dip Seviyeler

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 838 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 210 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynaklarının Payları

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 27,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile güneş santralleri izledi.

Enerji İhracatı ve İthalatı

Türkiye, dün 21 bin 752 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 167 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

