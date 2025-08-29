DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,04 0,23%
ALTIN
4.515,03 -0,17%
BITCOIN
4.527.968,87 1,68%

Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 1 milyon 102 bin 387 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 100 bin 839

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 1.102.387 megavatsaat, tüketim 1.100.839; en yüksek tüketim 15.00'te, üretimde ithal kömür önde.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:26
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 102 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 839 megavatsaat olarak kaydedildi.

Saatlik Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 341 megavatsaat ile 15.00’te, en düşük tüketim ise 37 bin 79 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,9 ile rüzgar santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye dün 7 bin 473 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 926 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

