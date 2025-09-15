Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 883 bin 353 megavatsaat, Tüketim 878 bin 748 megavatsaat

Türkiye'de dün üretim 883 bin 353 megavatsaat, tüketim 878 bin 748 megavatsaat; en yüksek tüketim 20.00'de 42 bin 813 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:27
Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 883 bin 353 megavatsaat, Tüketim 878 bin 748 megavatsaat

Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 353 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 748 megavatsaat oldu.

Saatlik tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 813 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 900 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük toplamlar

Günlük bazda dün 883 bin 353 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 748 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretim kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

İthalat ve ihracat

Türkiye, dün 8 bin 413 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 808 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

