Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 913 bin 688, Tüketim 916 bin 494 megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre dün üretim 913 bin 688 megavatsaat, tüketim 916 bin 494 megavatsaat; en yüksek tüketim 20.00'de 44 bin 108 megavatsaat.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:21
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 494 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 108 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 586 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 27 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,2 ile ithal kömür ve yüzde 12,8 ile linyit izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye dün 7 bin 827 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 636 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

