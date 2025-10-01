Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 933 bin 958, Tüketim 936 bin 882 megavatsaat

Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 933 bin 958 megavatsaat, tüketim 936 bin 882 megavatsaat; doğal gaz üretimde yüzde 25,7 payla ilk sırada.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:08
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 882 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 248 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 619 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Dağılımı

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,3 ile ithal kömür ve yüzde 13,3 ile linyit izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye, dün 7 bin 247 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 179 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

