Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 949 bin 719 megavatsaat, Tüketim 953 bin 449 megavatsaat

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün 949 bin 719 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 449 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 75 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 747 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye dün 7 bin 791 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 526 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.