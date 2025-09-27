Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 949 bin 719 megavatsaat, Tüketim 953 bin 449 megavatsaat

Türkiye'de dün 949 bin 719 megavatsaat üretim, 953 bin 449 megavatsaat tüketim kaydedildi; rüzgar ilk sırada, ithal kömür ve güneş enerjisi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:34
Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 949 bin 719 megavatsaat, Tüketim 953 bin 449 megavatsaat

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün 949 bin 719 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 449 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 75 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 747 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye dün 7 bin 791 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 526 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akkuyu NGS'de 319 Türk mühendis: Hedef Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil etmek
2
Güney Kore, Türkiye'nin 5 Yılda En Fazla Eczacılık Ürünü İhraç Ettiği Ülke
3
Cam Kemik Hastası Hamza Mesut Ağır, Doktorluk Hayalini Gerçekleştiriyor
4
Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Rota Portföy %28,16 ile Zirvede
5
ASPİLSAN Bataryaları Türkiye'nin Raylı Taşımacılığını Güçlendiriyor
6
Türk Battaniyeleri Almanya'yı Isıttı: 2020-2024'te 39,4 Milyon $ İhracat
7
Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları %0,99, BES %1,43

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı