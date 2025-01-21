Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük elektrik üretimi 995 bin 992 megavatsaat olarak kaydedildi. Tüketim ise 985 bin 265 megavatsaat olarak belirlendi.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Zamanları

Gün içinde, en yüksek elektrik tüketimi saat 11.00'de 47 bin 700 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 30 bin 344 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri aldı. İkinci sırada yüzde 19,7 ile doğal gaz santralleri ve üçüncü sırada yüzde 18 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün 11 bin 471 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi ve 747 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.