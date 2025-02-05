Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Genelinde Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün, 1 milyon 24 bin 827 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 970 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 953 megavatsaat ile 18.00'de kaydedildi. En düşük tüketim ise 32 bin 135 megavatsaat ile 06.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 25,5 ile doğal gaz santralleri aldı. Bunu, yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,8 ile rüzgar santralleri takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün, Türkiye 14 bin 511 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 654 megavatsaat elektrik ithal etti.