Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün 945 bin 627 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti, bu esnada tüketim ise 933 bin 614 megavatsaat olarak kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 801 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 679 megavatsaat ile 07.00'de gözlemlendi.

Günlük bazda elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri aldı. Bu santralleri yüzde 17,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dünde 14 bin 212 megavatsaat elektrik ihracatı ve 2 bin 277 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.