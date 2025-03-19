Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Dün Türkiye'de 945 bin 627 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 614 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:06
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün 945 bin 627 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti, bu esnada tüketim ise 933 bin 614 megavatsaat olarak kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 801 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 679 megavatsaat ile 07.00'de gözlemlendi.

Günlük bazda elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri aldı. Bu santralleri yüzde 17,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dünde 14 bin 212 megavatsaat elektrik ihracatı ve 2 bin 277 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı
2
TCMB Güncel Döviz Kurları (Saat 15.30)
3
2023'te Türkiye'de Motorlu Kara Taşıtları 348 Milyar Kilometre Yol Katetti
4
Türkiye'nin Ocak 2025 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı
5
Uzmanlardan Zirai Don Riski için Dayanıklı Bitki Önerisi
6
Motosiklet Sayısı 5 İlde Otomobili Geçti
7
Ticaret Bakanlığı 8 Şirkete Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verdi

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!