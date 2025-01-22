Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Ekim 2023 Çizgileri

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün, Türkiye genelinde toplam 1 milyon 21 bin 594 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim ise 1 milyon 14 bin 315 megavatsaat olarak belirlendi.

Saati Bazında Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 884 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 666 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 31,9 ile doğal gaz santralleri aldı. Bu kaynakları, yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün 7 bin 657 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 371 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.