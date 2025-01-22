DOLAR
35,65 -0,08%
EURO
37,17 -0,09%
ALTIN
3.149,66 -0,34%
BITCOIN
3.759.406,24 0,71%

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Ekim 2023 Çizgileri

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1.021.594 MWh, tüketimi ise 1.014.315 MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:18
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Ekim 2023 Çizgileri

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün, Türkiye genelinde toplam 1 milyon 21 bin 594 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim ise 1 milyon 14 bin 315 megavatsaat olarak belirlendi.

Saati Bazında Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 884 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 666 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 31,9 ile doğal gaz santralleri aldı. Bu kaynakları, yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün 7 bin 657 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 371 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 3.149 Lira
2
Borsa İstanbul'da Gün Başlarken Yükseliş Yaşandı
3
Brent Petrol Fiyatları: Varil Başına 78,28 Dolar
4
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Ekim 2023 Çizgileri
5
Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Yüzde 79,7 Arttı
6
TCMB Günlük Döviz Kurları: 15.30'da Belirlenen Kurlar
7
Giresun'da Fındık Alım Sezonu Başladı

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı